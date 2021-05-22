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Türk Dünyası’nın Geleceğe Yolculuğu

TİNGADER ile TYGD’nin ortaklaşa düzenlediği “Türk Dünyası’nın Geleceğe Yolculuğu ” başlıklı konferansta Türk Birliği çalışmaları anlatılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:09
Türk Dünyası’nın Geleceğe Yolculuğu
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TİNGADER (İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği) ile TYGD (Tarafsız Yerel Gazeteciler Derneği)’nin ortaklaşa düzenlediği “Türk Dünyası’nın Geleceğe Yolculuğu ” başlıklı konferansta Türk Birliği çalışmaları anlatılacak.

Emekli Büyükelçi Hulusi Kılıç’ın konuk olacağı konferans, 23 Mayıs Pazar günü, saat 15:00’da, Gazeteci-Yazar Müslüm Aktürk’ün moderatörlüğünde video sistemiyle gerçekleştirilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Sena Aktürk

Programda ayrıca şu başlıklar da konuşulacak:

*Türk Birliği’nde hangi ülkeler yer alacak?

*Türk Birliği’nin kurulması dünyanın dengesinde nasıl bir değişikliğe yol açacak?

*Türk Birliği hangi pakta daha yakın olacak?

*Türk Dünyasının Gelecek Perspektifi

*Türk Dünyası ve Kurumsal Yapıları

Konferans, soru-cevap bölümüyle tamamlanacak.

Toplantıya Google Meet uygulamasında katılmak için bu bağlantıyı tıklayın:

https://meet.google.com/isy-wxno-rng

Alternatif olarak Meet uygulamasını açıp şu kodu girebilirsiniz: isy-wxno-rng

Hulusi KILIÇ Büyükelçi (e)

Doğum tarihi ve yeri: 01.01.1956 Reşadiye( Köklü köyü)/Tokat

Medeni hali: Evli, 2 çocuk babası

Bildiği yabancı diller: Fransızca ve İngilizce: Lisansüstü

Eğitimi: Reşadiye Lisesi (1970)

Hacettepe Üniversitesi-Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü (1975) : Strazburg (Fransa) Üniversitesi-Siyasal Bilgiler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü (1983)

GÖREVLERİ

- 17 Ekim 1975 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’nda İdari Memur olarak göreve başladı.

- 28 Şubat 1984 tarihinde Meslek Memuru oldu.

- 15 Mart 1976-31 Temmuz 1977 tarihleri arasında askerlik hizmetini yaptı(YS).

- 1977-1996 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları, Yunanistan, Avrupa Konseyi Daire Başkanlıklarında değişik unvanlarla çalıştı ve yurt dışında T.C. Strazburg (Fransa) Başkonsolosluğu, Cezayir Büyükelçiliğinde, Sofya Büyükelçiliğinde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı/ Montreal-Kanada’da değişik unvanlarda görevler yaptı.

- 1996-1998 T.C. Tiflis (Gürcistan) Büyükelçiliği Müsteşarı görevini yürüttü.

- 1998-2000 Dışişleri Bakanlığı’nda Havacılık Dairesi Başkanlığı yaptı.

- 2000 Eylül-2005 Ağustos döneminde T.C. Halep Başkonsolosu görevini yaptı.

- 2005 Kasım-2008 Şubat Dışişleri Bakanlığında Elçi, Protokol Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı ve dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Protokol Müdürlüğü görevini yürüttü.

- 2008 Mart-2012 Eylül döneminde T.C. Azerbaycan Büyükelçisi olarak çalıştı.

- 2012 Ekim -2016 Ağustos döneminde Dışişleri Bakanlığı’nda Afrika Genel Müdürü olarak görev yaptı. 50 Afrika ülkesi ile Türkiye’nin siyasi ve ekonomik ilişkilerini yürüttü. Türkiye’nin Afrika Açılım Politikasını uyguladı.

-2016 Eylül- 2018 Ocak döneminde T.C. Moldova Büyükelçisi görevini yaptı.

-2018 Şubat ayında emekli oldu.

- 2012 Aralık -2016 Mart döneminde Petkim Petrokimya Holding Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

MADALYALARI

-2012 Azerbaycan Cumhurbaşkanlı İlham ALİYEV Tarafından Devlet (Dostluk) Madalyası. Bu madalyayı alan ilk Türk vatandaşı ve büyükelçisi oldu

-2018 Moldova Cumhurbaşkanlı Igor DODON Tarafından ( Şeref)Madalyası

-2018 Gagavuzya/ Moldova Özerk Bölgesi Başkanı Irina VLAH Tarafından Başkanlık Nişanı

AKADEMİK BAŞARISI

-Moldova Komrat Üniversitesi Tarafından Fahri Doktora-06.11.2018

-Bakü Bilimler Akademisi tarafından Fahri Doktora -16.12.2019

ESERLERİ (DERLEME)

- Türkiye ile Yunanistan Arasında Cumhuriyet Döneminde imzalanan İkili Anlaşmalar, Önemli Belgeler ve Bildiriler. Türkçe (Ekim 1992)

- Türkiye ile Yunanistan Arasında Cumhuriyet Döneminde İmzalanan İkili Anlaşmalar, Önemli Belgeler ve Bildiriler. Fransızca, İngilizce (Aralık 2000)

HAKKINDA YAZILAN KİTAPLAR

- Moldova Büyükelçisi olduğu dönemdeki başarılarına ilişkin hakkında “Türk Diplomasisinde bir Alperen Hulusi Kılıç” başlıklı kitap yazıldı.(2020)

- Azerbaycan’da Büyükelçi olduğu dönem ve sonrasındaki çalışmaları hakkında “ Hulusi Kılıç Bir Milletin Sefiri” başlıklı kitap yazıldı. ( Sefir =Büyükelçi)

Halen yürüttüğü görev: Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Dış İlişkiler Genel Koordinatörü.

Kaynak: İstanbulTimes Haber Ajansı (İTHA)

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