Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı

AĞIR TAHRİBATA UĞRAYACAKLAR



Konuşmasında halkına direniş çağrısında bulunan Zelenski, "Topraklarımıza geldikleri sürece daha ağır tahribata uğrayacaklar. Ulusal birliğimiz en güçlü desteğimiz. Bu tek destek değil. Savunma silahlarımızı kullanıyoruz. Ukrayna vatandaşlarının her biri geleceğimize karar verecek." dedi.



ELİ SİLAH TUTAN HERKESE SİLAH VERİLECEK



Zelenski sözlerine şöyle devam etti;



"Düşman çok zayiat aldı. Ukrayna kuzeyden ve güneyden saldırıya uğruyor. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip karakollara rapor vermeli. Eski askerlere çağrı yapıyoruz; herkes elinden geleni yapsın.



KAN BAĞIŞINA İHTİYACIMIZ VAR



Sabahtan beri askerlerimiz ardında yaralananlar oldu. Kan bağışına ihtiyacımız var. Gelin kan verin. Toplum için çalışın, hepimiz için çalışın, her çalışan bize mal ve hizmet sağlamaya devam etmeli."

KAYNAK:Hürriyet