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Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı

Ukrayna lideri Zelenski, canlı yayında ülkesindeki son durumla ilgili bilgi verdi. Zelenski, açıklamasında halka direniş çağrısı yaparak, "Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip karakollara rapor vermeli. Sabahtan beri askerlerimiz ardında yaralananlar oldu. Kan bağışına ihtiyacımız var." çağrısında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Şubat 2022 Perşembe 12:58
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı
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AĞIR TAHRİBATA UĞRAYACAKLAR

Konuşmasında halkına direniş çağrısında bulunan Zelenski, "Topraklarımıza geldikleri sürece daha ağır tahribata uğrayacaklar. Ulusal birliğimiz en güçlü desteğimiz. Bu tek destek değil. Savunma silahlarımızı kullanıyoruz. Ukrayna vatandaşlarının her biri geleceğimize karar verecek." dedi.

 ELİ SİLAH TUTAN HERKESE SİLAH VERİLECEK

Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

"Düşman çok zayiat aldı. Ukrayna kuzeyden ve güneyden saldırıya uğruyor. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip karakollara rapor vermeli. Eski askerlere çağrı yapıyoruz; herkes elinden geleni yapsın.

KAN BAĞIŞINA İHTİYACIMIZ VAR

Sabahtan beri askerlerimiz ardında yaralananlar oldu. Kan bağışına ihtiyacımız var. Gelin kan verin. Toplum için çalışın, hepimiz için çalışın, her çalışan bize mal ve hizmet sağlamaya devam etmeli."

KAYNAK:Hürriyet

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