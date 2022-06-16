“Sıfır Atık” İçin Geldiler

Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi olan 28 Kırgızistan üye belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Zeytinburnu Belediyesi’nin yaklaşık 3 yıldır başarıyla yürüttüğü ‘Sıfır Atık” projesini yakından tanımak ve Kırgızistan’daki belediyelerde uygulamak için projeyi yerinde görmek isteyen yetkililer, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldılar. Zeytinburnu Belediyesi tarafından hazırlanan,“Çöpün Yeniden Değerlendirilmesi ve Sıfır Atık Projelerinde Belediyelerin Rolü” konulu detaylı bir sunumunun ardından, Zeytinburnu Hizmet Binası’ndaki “Sıfır Atık” uygulamaları gösterilirken, sahadaki uygulamalar da detaylı bir şekilde anlatıldı.