İsrail terörünü şiddetle ve lanetle kınıyoruz

TİNGADER (Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği) tarafından yapılan açıklamada, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan cemaate saldırması kınandı.

TİNGADER Yönetim Kurulu, Bilim Kurulu, Kadınlar Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu adına Genel Başkan Mehmet Ali Çelik’in yaptığı açıklamada, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 200’den fazla insanın yaralandığı hatırlatılarak şöyle denildi:

“Dünya’da insan hayatını hiçe sayan, yaptığı ve yaşattığı uygulamalarla hak, hukuk ve adalet kavramlarının yalnız kendi vatandaşları için geçerli sayan, mazlum Filistin halkına yaptığı işkencelerle tarihte lanetle anılacak olan terör devleti İsrail’in Kadir Gecesi arifesinde Mescid-i Aksa içerisindeki kıble mescidinde namaz kılmaktan başka suçu olmayan Filistin halkına saldırması ve ateş açması yüzlerce Filistinlinin yaralanmasına sebep olmuştur.

Dünya devletlerinin ve özellikle Hıristiyan alemiyle bir takım İslam dünyasının duyarsız kaldığı bu eylem kabul edilemez olarak görülmekte, tarihin sayfalarına ‘lanet abidesi’ olarak geçeceği bilinmektedir.

Yine sadece halkın haber alma hakkı için her yerde, her şart altında çalışmalarını sürdürmeye çalışan gazeteci arkadaşlarımızdan Anadolu Ajansı Ortadoğu Muhabiri Sayın Turgut Alp Poyraz’ın da yaralanmış olması, yine İsrail Devleti’nin hiçbir kutsala saygı göstermediği gibi dünyaca kabul edilmiş gazeteci masuniyeti ve muhafazası anlayışına da uymadığının açık göstergesidir.

TİNGADER Ailesi olarak bu menfur saldırıları lanetliyor, her noktada devletimizin çizdiği sınırlar doğrultusunda Filistin halkının yılmaz mücadelesinin yanında olduğumuzu ve bir gazetecilik ihtisas kuruluşu olan derneğimizin; dünyanın her yerinde görev yapan ırkı, dini, mensubiyeti ne olursa olsun tüm gazetecilerimizin yanında olduğunu belirtmek isteriz.”