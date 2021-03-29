Hollanda’da Şirket Nasıl Kurulur?

Hollanda’nın yerlisi olmayan ve orada kurulu bir düzeni bulunmayan yatırımcılar için burada şirket kurmak biraz fazla uğraşı gerektirse de aslında Hollanda’da şirket kurmak zor değildir. Bunun için de prosedürleri doğru adımlarla ve eksiksiz şekilde tamamlamak gereklidir.

Hollanda’da Şirket Kurmak İçin Hangi Yollar İzlenmeli?

Hollanda’da şirket kurmak konusunda araştırmasına öncelikle izlenecek yollardan başlamakta fayda var. Hollanda’da şirket kurmak için atılacak ilk adım şirket isminin Hollanda’da başka bir şirkette olup olmadığını araştırmaktır. Bunun içinde Ticaret Odası üzerinden sorgulama yapılmalıdır. Şirket ismi geçerli ise Ticaret Odası tarafından yatırımcıya sertifika verilir.

Sonraki adımda şirketi açacak olan yatırımcı bir banka hesabı açarak bu hesaba asgari sermaye tutarı yatırılır. Sonrasında kuruluş sözleşmesinin yapılması için hazırlanan kuruluş sözleşmesi, noter tarafından onaylanmalıdır. Tüm bu belge ve işlemler tamamlandıktan sonra hazırlanan belgeler onaylı şekilde Ticaret Odası’na tebliğ edilir. Ticaret Odası belgeleri inceledikten sonra şayet eksik yok ise aynı gün içerisinde yatırımcıya tescil numarası verir.

Sonraki aşamada şirketin kuruluşu Hollanda’nın resmi gazetesinde yayınlanır. Bu sırada yatırımcının şirket için vergi numarası alması şarttır. Bunun için de öncelikle yerel vergi kurumlarına tescil form ile birlikte gelir vergisi formunu da doldurup vermelidir. Bu formlarda şirketi kuran kurucuların, hissedarların ve diğer üyeleri tüm bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde yer almalıdır.

Tüm bu prosedürlerin ardından şirket kurulumu tamamlandığında son aşama olarak yatırımcının şirketin mali ve finans işlerini yürütebileceği muhasebe çalışanı ile anlaşması gereklidir.

Hollanda’da Şirket Kurmak İçin Oturma Ya da Çalışma İzni Gerekli mi?

Hollanda’da şirket kurma konusunda önemli ayrıntılardan birisi de oturma ya da çalışma iznidir. Hollanda’da şirket kurmak isteyen yatırımcılar, Hollanda vatandaşı olmak zorunda değildir. Bir avukat ile yatırımcı dünyanın her yerinden avukatı ile şirketinin tüm hukuki ve finansal işlerini yürütebilir.

Şayet yatırımcı Hollanda’da kurduğu şirketinin başında olmak isterse bu durumda Hollanda’nın yatırım yapmak isteyen şirket sahipleri için özel oluşturulmuş oturum izni prosedüründen faydalanılabilir. Bu özel oturum izni sayesinde Hollanda’da şirket kuran yatırımcıların oturum izni ve çalışma izni prosedürleri ile ayrıntılı uğraşmalarına gerek yoktur.

Kaynak: https://globaltrust.com.tr/hizmet/hollandada-sirket-kurma/