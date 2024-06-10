Hüseyin Baybaşin’in Özel danışmanı ve Demsa Hukuk’un patronu Dr. Hüseyin Demir, asılsız haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Demir: Kamuoyunun Dikkatine! İngiltere medyasında Hüseyin Baybaşin hakkında çıkan haberler asılsız ve iftiradır.

Demsa hukuk olarak gerekli olan yasal süreci başlattıklarını duyuran Hüseyin Baybaşin’in Özel danışmanı ve Demsa Hukuk’un patronu Dr. Hüseyin Demir, ‘Özel danışmanlığını ve Demsa Hukuk Büromuzun hukuksal hizmetlerini yürüttüğü Sn. Hüseyin Baybaşin’in, 28 yıldır hukuksuz bir şekilde Hollanda cezaevinde rehin tutulduğunun tüm kamuoyu tarafından, bilinmelidir. 28 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakılmaya devam edilen Sn. Hüseyin Baybaşin hakkında İngiltere medyasında çıkan asılsız ve iftira içerikli haberler de sözde Hackney Bombacıları olarak telaffuz edilen örgüt ile ilişkilendirilerek ve haberde resimlerinin kullanıldığı, tamamen tezvirattan oluşan içerikli haberler hakkında gerekli hukuksal işlemleri Demsa Hukuk olarak başlatmış bulunuyoruz. Türkiye kamuoyunun bu asılsız haberlere itibar etmeyeceğini biliyoruz. ‘dedi.

Özel danışman Demir:28 yıldır cezaevinde olan Sn. Hüseyin Baybaşin’in mevcut durumu, çıkan haberlerin iftira olduğunun en büyük kanıtıdır.

Sn. Hüseyin Baybaşi’in malum çevrelerce sürekli yalan ve iftira ile hedef alındığını belirten özel danışman Demir, ‘ Unutulmamalıdır ki! 28 yıldır özgürlüğü elinden alınan Sn. Hüseyin Baybaşin halen cezaevinde olup, tüm görüşmeleri kayıt altında tutulan ve cezaevinde olmasına rahmen milletine faydalı bir fert olmak için çabalayan birine iftira atıldığını, sadece cezaevinde olması bile kanıtlar niteliktedir.’ dedi.

Özel danışman Demir: Haberler, Sn. Hüseyin Baybaşin’i hedef göstermeye, yıpratmaya yönelik bir kasıtla servis edilmiştir.

Köklü, büyük ve saygın baybaşin ailesinin liderinin Sn. Hüseyin Baybaşin olduğu herkesin malumu olduğunun altını çizen özel danışman Demir,’ Bu durumun, kimi çevrelerce kötü niyet ve yıpratma aracı olarak kullanıldığını geçmişte de ve şuanda İngiliz medyası aracılığıyla, servis edilen asılsız haberler de görmekteyiz. Herhangi bir olayda olaya karışan kişinin soyadının baybaşin olması, o çevreler tarafından anında Sn. Hüseyin Baybaşin’in hedef gösterilmesi ile sonuçlandığını sayısız şekil ve yöntemler ile tecrübe etmiş bulunmaktayız. İngiliz medyasında çıkan haberler bu minvalde hazırlanmış ve Sn. Hüseyin Baybaşin’i hedef göstermeye, yıpratmaya yönelik bir kasıtla servis edilmiştir. ‘dedi.

Özel danışman Demir: Sn. Hüseyin Baybaşin’in yetki verdiği 3 isim dışındaki kişilere itibar edilmemelidir.

Hollanda hukuk sistemine göre tahliyesine sayılı günler kaldığı belirten Özel danışman Demir,’ Sn. Hüseyin Baybaşin için tahliye sonrası İstanbul ve İngiltere’de ailesi ile birlikte kalacağı özel korunaklı konutlar hazırlanmıştır. Baybaşin ailesi köklü, büyük ve saygın bir ailedir ve Sn. Hüseyin Baybaşin’in hakkında resmi veya gayri resmi tüm iş ve işlemlerde Hollanda da bulunan Avukat Adele van der plas, Türkiye’de ve Dünyanın herhangi bir ülkesinde Demsa Hukuk olarak Özel Danışmanı Dr. Hüseyin Demir ve Avukat Lezgin Ahmet Baybaşin dışında söz sahibi olarak kimseye, Sn. Hüseyin Baybaşin tarafından yetki verilmediğinin kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bu üç ismin dışında kalan kişilerce yapılacak tüm iş ve işlemlere ayrıca, söylemlere itibar edilmemelidir. ’dedi.

Demsa hukuk: Hüseyin Baybaşin’i hedef alan asılsız haberler hakkında yasal işlemleri başlatılmıştır.

Demsa hukuk, Avukat Lezgin Ahmet Baybaşin ile Avukat Adele van der plas koordinasyonunda asılsız ve iftira içerikli haberlere ilişkin tüm hukuksal süreci başlattıklarını belirten Hüseyin Baybaşin’in Özel danışmanı ve Demsa Hukuk’un patronu Dr. Hüseyin Demir,’Biz bu tür asılsız ve iftiraya yönelik haberlerin hangi maksat ile medyaya servis edildiğini biliyoruz ve yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda yapılması gereken tüm hukuksal işlemleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Asılsız ve iftira içerikli, tamamen tezvirat oluşan haberleri yayan İngiltere medyası ve burayı kaynak göstererek Türkiye de medyaya taşıyan tüm kişi ve kurulaş hakkında yasal süreci başlattık ve takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.’ dedi.