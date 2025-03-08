Zeytinburnu Kaymakamı Sayın Adem Uslu eşi Sayın Betül Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Av. Saffet Öz, Zeytinburnu Emniyet Müdürü Sayın Ömer Ünver başta olmak üzere protokolden birçok önemli isimin katıldığı iftar davetine Zeytinburnu Avrasya Hastanesi yönetim kurulu üyeleri, Zeytinburnu Hizmetleri Destekleme ve Geliştirme Başkanı Sayın Nevzat Uluocak ,kıymetli dernek üyeleri , ve basın mensupları katılım sağladılar.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Dualar yapılarak başladığımız iftar yemeğinde açılış konuşmalarının ardından protokol konuşmaları gerçekleşti.

Zeytinburnu Kaymakamı Sayın Adem Uslu ; Çeyrek asırlık Zeytinburnu’nun marka değerini yükselten bir kurumda çok güzel bir manzarada bu akşam sizlerle buluştuk. Avrasya Hastanemiz 26 yıllık geçmişiyle ilçemizin değişimine, gelişimine şahitlik ve öncülük ediyor .Bu yönüyle farklı bir misyonu var. Zeytinburnu’ndan doğan bir marka olmuştur. En güzel şekliyle ilçemize, ülkemize,insanlarımıza ,yurt dışına sağlık hizmeti veriyor ve üretiyorlar. Geleneksel yemek kültürünü masalarına yansıtarak çok güzel bir ev sahipliğinde bizleri ağırladınız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ramazanınızı tebrik ediyorum.” dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Av. Saffet Öz; Avrasya Hastanesi Zeytinburnu’nda uzun yıllar önce kurulan hizmet sunan marka olan bir sağlık kuruluşudur. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum.” dedi.

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu; Sizerle bugün bir araya gelmek bizleri onure etti. Zeytinburnu gurur duyulacak bir ilçe haline geldi. Bugünkü misafirlerimizinde gelişen Zeytinburnu’nda çok büyük emekleri ,hastanemize de katkıları olmuştur. Böylesi güzel günlerde sizlerle buluşmayı diliyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi olarak Ramazanın ayının birlik,beraberlik,yardımlaşma, huzur,hoşgörü eşliğinde geçmesini ve güzel bayramlara erişmesini diliyor,iftar davetimize katılan kıymetli misafirlerimize tekrardan saygı ve selamlarımızı sunuyoruz.