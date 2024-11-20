“KAYYUM KANUNU FETÖ’YE KARŞI ÇIKARILMIŞTI”

“Kayyım görevlendirmelerinin yarattığı tahribatın araştırılması” talebiyle DEM Parti’nin TBMM’ye sunduğu önerge hakkında CHP grubu adına söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, parti olarak kayyum uygulamalarına karşı olduklarını belirterek; “Kayyum hangi partinin belediye başkanına yönelik olursa olsun, tamamına karşı olduğumuzu belirtmek isterim” diyerek sözlerine başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Kayyum uygulamasının dayanağı olan kanun maddesinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’yle mücadele etmek için çıkarıldığını hatırlatan CHP’li Karabat; “FETÖ'ye karşı çıkarılan kanun maddesinin bütün partilere uygulandığına tanıklık ediyoruz.” Diyerek iktidara yönelik eleştirilerini sürdürdü.

“İDDİALAR BOŞ, İDDİANAME FOS”

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e ilişkin sürecin hukuksuz biçimde yürütüldüğünü savunan Karabat: “Ahmet Özer savcı karşısına çıktı, iddiaları yanıtladı ve herkes gördü ki iddianameler fos, iddialar boştu.” dedi. Tutuklama gerekçesinin dayanaktan yoksun olduğunu da savunan Karabat, “Bugün Ahmet Özer'i içeride nasıl tutuluyor biliyor musunuz? ‘Ben senin suçlu olabilme ihtimalinin ihtimalini sevdim.’ diyerek içeride tutuluyor, içi boş iddialarla içeride tutuluyor.” dedi.

“CHP’DEN SEÇİLİNCE TERÖRİST İLAN EDİLDİ”

Ahmet Özer’in belediye başkanı seçilmeden önce AKP’nin davetlisi olarak pek çok çalıştaya katıldığını ayrıca TBMM’ye resmi düzeyde davet edildiğini belirten karabat, konuya ilişkin belgeleri de Meclis kürsüsünden paylaştı.

“AKP kendisine seminer verdirmiş, Süleyman Soylu Başkanlığında. Cemil Çiçek Meclise çağırmış, Uzlaşma Komisyonuna çağırmış. AKP’li Naci Bostancı Anayasa Komisyonuna çağırmış. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı tebrik etmiş.” AKP'yle seminer verirken ‘devlet adamı’ ama şimdi CHP'den seçildi ‘terörist’ yaptılar.”

“ERDOĞAN VE GÜL’E DE RAPOR SUNMUŞ”

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in avukatına aktardığı bir bilgiyi de paylaşan Karabat, gelen talep üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı kanalıyla hem Abdullah Gül’e hem de Recep Tayyip Erdoğan’a rapor sunduğunu belirterek şunları söyledi: “Münir Karaloğlu kim? İçişleri Bakan Yardımcısı. Peki, o Bakana verdikleri raporları Abdullah Gül'e ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırdı mı? Evet, ulaştırdı; yalanlayın şimdi.” diyerek eleştirilerini noktaladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) ,