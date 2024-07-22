Maliye Bakanı Şimşek’e de seslenen Karabat: “öğretmenlerin içtiği çayı, memurun bindiği servisi çok gördünüz de Alibaba’ya 30 milyar TL’lik kıyağa tek söz edecek misiniz?” sorusunu yöneltti.

“ÇİNLİLERE KIYAK ÜSTÜNE KIYAK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla AKP’nin 18 Temmuz’da “Türketicinin Korunması ve Hakkında kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla TBMM’ye sunduğu teklif hakkında bir açıklama yayınladı. 23 Temmuz’da (yarın) TBMM Sanayi Komisyonunda görüşülmesi beklenen Kanunun Çinli otomotiv markası BYD’ye fabrika kurması için ithalatta vergi avantajı sağlanmasının ardından dikkat çekti.

“30 MİLYARLIK VERGİ İSTASNASI”

BYD’nin ardından bu sefer de e-ticaret sitesi Trendyol’un sahibi Çinli Alibaba’ya büyük bir kıyak yapıldığını belirten CHP’li Karabat; Çinli Alibaba şirketine bu yolla en az 30 milyar TL’lik bir vergi istisnası sağlandığını söyledi.

2022 yılında tekelleşme olmasın diye AKP’nin gündeme getirip yasalaştırdığı e-ticaret yasasına da atıfta bulunan Karabat, düzenleme ile 2025 yılında yapılacak lisan ödemeleri bedellerinin bu düzenlemeyle yok hükmünde kalacağını belirterek;

“Sanki e-ticarette tekelleşme olmasın diye kendi getirdikleri yasayı kadük bırakacak başka bir yasa teklifi hazırladılar. Alibaba’nın yıllık ödeyeceği en az 30 milyar TL’lik lisans ücretini azaltacak bir formül geliştirdiler.” dedi.

MEMURA, EMEKLİYE YOK; AMA ÇİNLİ’YE VAR!

Emekliye yapılacak maaş zamlarını yük olarak gören AKP yönetimini de eleştiren Karabat, “Emekliye, memura, işçiye zammı yük gören AKP, yine rantçılarla iş birliği yapıyor.” dedi. Uluslararası şirketlerin çıkarlarının yurttaşın çıkarları üstünde tutulduğu yönünde eleştiriler yapan Karabat; “Emekliye 2.500 TL zam yapınca ‘bütçeye 33 milyar TL yük oluyor’ diye sızlanan AKP yönetimi, aynı miktarda Hazine’ye gelir olacak kaynağı Çinlilere feda ediyor!” açıklamasını yaptı.

CHP’Lİ Karabat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

https://x.com/OzgurKarabatCHP/ status/1815372265053180105

ÇİNLİ ŞİRKETLERE KAPİTÜLASYON DEVRİ BAŞLADI, 30 MİLYAR LİRALIK VURGUN

1-Emekliye, memura, işçiye zammı yük gören AKP, yine rantçılarla iş birliği yapıyor. Önce Çinli otomotiv markası BYD’ye fabrika kurması için ithalatta vergi avantajı sağlandı. Şimdi de bir diğer Çinli dev Alibaba’ya kıyak geçiliyor.

2-Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitesi Trendyol’un sahibi Çinli Alibaba güçlü sermaye yapısıyla Türkiye’de tekel haline geliyordu. Bunun önüne geçilmesi için 2022’de e-ticaret yasası çıkarıldı. İlk lisans ödemeleri 2025’in Mart ayında yapılacak. Peki, AKP ne yaptı?

3-Sanki e-ticarette tekelleşme olmasın diye kendi getirdikleri yasayı kadük bırakacak başka bir yasa teklifi hazırladılar. Alibaba’nın yıllık ödeyeceği en az 30 milyar TL’lik lisans ücretini azaltacak bir formül geliştirdiler.

4-Sözde “ihracatı geliştirmek ve desteklemek için” e-ticaret siteleri üzerinden yapılan ihracat bedeli, şirketlerin lisans ücretlerinde indirim olarak kullanılacak!

Nedir bu bedel? Çok teknik detaya girmeyeyim, en az 30 milyar TL!

5-Yani emekliye 2.500 TL zam yapınca “bütçeye 33 milyar TL yük oluyor” diye sızlanan AKP yönetimi, aynı miktarda Hazine’ye gelir olacak kaynağı Çinlilere feda ediyor!

6-Biz Türkiye’nin katma değerli üretim ile birlikte ihracat yapmasını her zaman destekliyoruz. Ama burada ihracata destek kisvesi altında Alibaba’ya neden kıyak geçiliyor? Destek olacaksa doğrudan ihracatçı KOBİ’lere kaynağı aktarın.

7-Ben buradan Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunuyorum: Tasarruf tedbirleri kapsamında öğretmenlerin içtiği çayı, memurun bindiği servisi çok gördünüz de Alibaba’ya 30 milyar TL’lik kıyağa tek söz edecek misiniz? Yoksa AKP’nin derin ekibi sizden habersiz operasyon mu çekiyor?

8-Duyumlarımıza göre Alibaba eğer lisans ücretlerinde indirim olmazsa Türkiye’de istihdam azaltma ve küçülme tehditlerine başlamış. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti bu şirketlere karşı duramayacak kadar aciz değildir!