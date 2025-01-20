Sahneye çıkan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İlkan ile düet yaptı.

Söneriz diye üflediler, alev aldık ! -Apo’ya özgürlük, bana adli kontrol! Neresinde bunun hak, adalet?” -Kürt sorunu ifadesini ilk kez terörist başı söyledi, bugün siyasiler onun söyleminin arkasına takılmış -Apo’ya Kürt çocuklarını katlettiği için ‘bebek katili’ diyoruz -Apo ne karşılığında silah bırakma çağrısı yapacak? Kapalı kapılar arkasında ne pazarlıklar yapılıyor? -Ana muhalefete çağrı; Parti iç hesaplaşmalarınızla bu milleti muhatap etmeyin -Atatürk madenleri yabancıdan geri aldı ‘yanlış adam’, bunlar sattı ‘doğru adam’, yok ya! -Nerede kaldı senin Atatürkçülüğün? -22 yıllık özelleştirme geliri 62 milyar dolar, Elon Musk Twitter’i 57 milyar dolara aldı -Hangi fabrikayı kapattılarsa yeniden açacağız, hangi fabrikayı sattılarsa geri alacağız -BTP Lideri Hüseyin Baş, İstanbul İl Kongresinde Açtı ağzını yumdu gözünü.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyn Çetiner

Kongrede sanatçılar Ozan Orhon ve Ahmet Selçuk İlkan da konser verdi.

Bağımsız Türkiye Partisi’nde (BTP) 9. Olağan İstanbul İl Kongresi Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Şölen havasında geçen kongrede Türkiye’nin tüm bölgelerinin yöresel oyunlarının sergilendiği folklor gösterisi yapıldı.

Hüseyin Baş’ın düetine bütün salon da eşlik etti.

Fuat Şengül’ün yeniden il başkanı seçildiği kongrenin kapanış konuşmasını BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş yaptı.



“Söneriz diye üflediler, alev aldık”



Konuşmasına, “Söneriz diye üflediler, alev aldık” diyerek başlayan Hüseyin Baş, daha sonra İstiklal Marşının, “Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım” kıtasını okudu.



Konuşmasında güncel meseleler üzerine değerlendirmeler yapan BTP lideri şunları söyledi;



“Kürt sorunu ifadesini ilk kez terörist başı söyledi, bugün siyasiler onun söyleminin arkasına takılmış”



“Herkesin ağzında, ’Kürt sorunu’ diye bir laf. Biz geçmişi biraz hızlı unutabiliyoruz. Kürt sorunu söylemini bu coğrafyada ilk olarak ortaya atan kişi kimdi biliyor musunuz? Bunu ilk defa ortaya atan terörist başı Apo’ydu ve bugün siyasiler o Apo’nun söyleminin arkasına takılmış, bütün bir milleti Apo'nun söylemine ikna etmeye çalışıyor ve bu söylem altında bu milletin kardeşliğini bozmaya çalışıyorlar. Peki Bağımsız Türkiyeliler bu oyuna gelir mi gençler? Gelmez, mümkün değil!



“Apo’ya Kürt çocuklarını katlettiği için ‘bebek katili’ diyoruz”



Apo’ya ‘bebek katili’ deriz. Apo kimin bebeklerini katletti? Apo Kürt köylerine girip Kürt kardeşlerimizin bebeklerini katletti ve bugün Türkiye'de bir ‘Kürt sorunu’ tırnak içinde varsa o sorunu Apo çıkardı. O sorunun sorumlusu da Apo'nun kendisiydi ama bugün muhalefetiyle iktidarıyla herkes sözüm ona Kürt sorunu diye bir sorunu kendi sorunu haline getirip peşine takılmış vaziyette.



“Apo ne karşılığında silah bırakma çağrısı yapacak? Kapalı kapılar arkasında ne pazarlıklar yapılıyor?”



Peki ne olacak? Apo ne karşılığında silah bırakma çağrısı yapacak? Şu ana kadar Apo'nun silah bırakma çağrısı yapması karşılığında medyada çok konuşuluyor istediği bir tek şey var; evlenmek! Herhalde evlenmek için bu kadar tatava yapılmaz. Burada meselenin evlenmek olmadığı açık. Peki ne karşılığında? 25 yıldır tutsak olan bir kişi hiçbir şey almadan, bir rüya gördü de sabah uyanıp, ‘Ya dur ben şu örgüte silah baktırayım mı’ diyecek? Bu işin böyle olmayacağını biz biliyoruz. Kapalı kapılar arkasında ne pazarlıklar yapılıyorsa da onun gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Bütün millet bilsin; ne konuşuyorsunuz, neye anlaşıyorsunuz, ne alıyorsunuz, ne veriyorsunuz bütün millet bilsin. Amerika istiyor diye mi bunu yapıyorsunuz, bu millet onu da bilsin.



“Apo'yu serbest bırakacaksın bana adli tedbir uygulayacaksın, neresinde bunun hak, neresinde bunun adalet?”



Apo'nun serbest bırakılmasının düşünüldüğü, tartışıldığı günlerde bu kardeşiniz her pazartesi günü yarın (bugün) da dahil olmak üzere karakola gidip imza veriyor, hakkında adli tedbir uygulanıyor. Apo'yu serbest bırakacaksın bana adli tedbir uygulayacaksın, neresinde bunun hak, neresinde bunun adalet? Faile göre yargı var, faile göre yargı. Önce diyor ki kimi cezalandıralım; Ahmet'i, Mehmet'i, Ali'yi, Hasan'ı, Hüseyin'i kimse bunu cezalandırmak istiyoruz. Önce fail herhangi bir şeyden sorumlu tutuluyor sonra hukuk arkasından gelir diye düşünülüyor.

Bunu bazı siyasetçilerin de söylediğini gördük; ‘Girin bir yere gereğini yapın, hukuk arkadan gelir’ diyor. Bu ülkede İçişleri Bakanı bunu söyledi, İçişleri Bakanı, ‘Siz gidin müdahale edin, hukuk arkadan gelir’ dedi. Ya o müdahale hukuksuzsa, ya arkada hukuk patinaj yapıyorsa gelemiyorsa, ya öyle bir şeye hakkı yoksa? Önemli değil ki, ben yaptım oldu düzeni. Siz her istediğinizi yapınca insanlar sefalete mahkum kalıyor.



“Ana muhalefete çağrı; Parti iç hesaplaşmalarınızla bu milleti muhatap etmeyin”



Türkiye'de böyle bir tablo ortadayken aslında muhalefete de çok şey söylemek gerekiyor, özellikle ana muhalefete. Herkesi kucaklamanız gerekirken, herkesin hakkını, hukukunu, adaletini savunmanız gerekirken kendi içinizde bir birlik yapısı gösteremiyorsunuz. Hakikaten herhalde biz de dokunsak darmadağın olacak, dokunmak istemiyorum, ayakta kalsın istiyorum. Dolayısıyla bu çağrıyı ana muhalefete ve muhalefete yapıyorum; bütün bir toplumu sahiplenin, kendi parti iç hesaplaşmalarınızla bu milleti muhatap etmeyin çünkü bütün bir millet sizden bir sahiplenme bekliyor, aldığınız oyların sorumluluğunu iyi taşıyın, rica ediyoruz.



“Atatürk madenleri yabancıdan geri aldı ‘yanlış adam’, bunlar sattı ‘doğru adam’, yok ya!”



Bağımsız Türkiye Partisi bütün madenleri devletleştirecek. Bu bizim bütün diğer siyasi partilerden en büyük farkımızdır. Maden kimin? Maden milletin, maden devletin! Peki bunu yaparken nereden ilham alıyorsun? Evet, Milli Ekonomi Modelinde bu var ama bu ilham nereden? Bakın Atatürk kanunlar çıkarıp madenleri devletleştirmeye başlıyor; bir örnek vereyim Fransız sermayeli Ereğli şirketi işletmeleri satın alınmıştır. Kim aldı? Atatürk aldı.

Atatürk aldığı hisseleri ne yaptı? Eti Bank'ı kurdu, Eti Banka devretti başka Deutche Bank elinde bulunan Ergani bakırın hisse senetlerini satın alınmıştır. Bakırın hisse senetlerini alıyor, kömürün hisse senetlerini alıyor, demirin hisse senetlerini alıyor. 1937'de Batman'ın Raman Dağı’nda petrol çıkarıyor. Kim yapıyor bunları? Mustafa Kemal Atatürk yapıyor. Atatürk bütün devletin madeninin işletmesini devletleştiriyor, o adam bunların gözünde yanlış adam oluyor, bunlar bütün devletin madenini, işletmesini satıyor doğru adam oluyor! Yok ya, böyle iş olur mu, böyle bir şey olabilir mi?



“Nerede kaldı senin Atatürkçülüğün?”



Peki biz bunu söylediğimiz zaman Atatürkçü geçinenler de, ‘Siz çağa ayak uyduramıyorsunuz, bu liberalizme aykırı’ diyerek bize itiraz ediyor. Peki senin Atatürkçülüğün nerede kaldı? İnkılapçılık da Atatürkçüyüz, laiklikte Atatürkçüyüz, demokraside Atatürkçüyüz, Cumhuriyette Atatürkçüyüz ama devletçilik de Atatürkçü değiliz. Yok ya! En devletçisi de benim, devletçilikte Atatürkçüsü de benim.



“22 yıllık özelleştirme geliri 62 milyar dolar, Elon Musk Twitter’i 57 milyar dolara aldı”



22 yılda Türkiye'de 300 milyon metrekare toprak, devlet arazisi özelleştirme yoluyla satıldı. 11 ilde deprem oldu, vatandaşına 100 metrekare daireyi hala vermeyi başaramayan hükümet yabancıya, yandaşa 300 milyon metrekare toprak sattı. Resmi Gazeteyi sarı sayfa gibi kullanıp toprak satıyorlar. 22 yılda yapılan bütün özelleştirmelerden elde edilen paranın toplamı 62 milyar dolar. 85 milyon vatandaşa 20 yılda 62 milyar doları dağıtsan kişi başı 3 dolar düşüyordu. AK Parti iktidarı ayda 3 dolara tabiri caizse bütün fabrikalarımızı, 100 yıllık emeğimizi elimizden çıkarıp satmıştır. Elon Musk Twitter'ı 57 milyar dolara aldı, biz koca koca fabrikalar sattık elimizde bir Twitter bile yok.



“Hangi fabrikayı kapattılarsa yeniden açacağız, hangi fabrikayı sattılarsa geri alacağız”



Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak hangi fabrikayı kapattılarsa yeniden açacağız, hangi fabrikayı sattılarsa geri alacağız, hangi madeni özelleştirdilerse devletleştireceğiz, hangi tarım ürününü ithal ediyorlarsa ithalatını engelleyeceğiz, hangi eti ithal ediyorlarsa onu ithal etmesini engelleyeceğiz. Biz milletimizle bir olacağız, milletin cebini doldurmaya uğraşacağız, gençlere güveneceğiz, kadınlarımıza güveneceğiz, milletimize güveneceğiz. Bağımsız Türkiye yürüyüşümüz kutlu olsun.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)