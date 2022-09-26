Yaşam Vadisi Denizle Buluştu

Beylikdüzü’nde 1 milyon 200 bin metrekare büyüklüğü ile İstanbul’un en yeşil ve en büyük kent içi parklarından biri olanYaşam Vadisi’nin 3,4 ve 5’inci etapları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.İBB tarafından düzenlenen 150 günde 150 proje kapsamında gerçekleşen açılışa Başkan İmamoğlu ve Başkan Çalık’ın yanı sıra; İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.Dünyanın önde gelen tasarım ve mimarlık ofislerinin katılımıyla, uluslararası jüri değerlendirmesi sonucunda hayata geçen Yaşam Vadisi kurgulanırken doğaya uyumluluğu ön planda tutuldu. İçerisinde; 28.5 km yürüyüş yolu, 15 km bisiklet yolu, çim teraslar, seyir terasları, bitki tünelleri, göletler, şelaleler, çeşitli bahçeler, spor ve oyun alanları, sanat atölyeleri, anıtlar, meydanlar, oturma ve piknik alanlarının yanı sıra 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi, Türkiye’nin en derin kaykay havuzu olan Kaykay Parkı ve Yaşam Bahçesi de bulunan Vadi’nin 5.etabıyla ise Beylikdüzü denizle buluştu.Öte yandan Beylikdüzü’ndeki aktif yaşamın bir parçası olan Vadi’nin çalışmalarında hızla sona gelinen 6.etabın yanı sıra 7 ve 8.etaplarının da tamamlanmasıylailçeye toplamda 7 km uzunluğunda, yeşil bir koridor kazandırılmış olacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



“Beylikdüzü bu projeyi ilk hayata geçirmenin keyfini ve gururunu yaşıyor”

Açılışta yaptığı konuşmasında ‘İstanbul’da beton vadiler değil, yaşam vadileri dönemi başladı’ ifadelerini kullanan Ekrem İmamoğlu, “Yaşam Vadisi’nin İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde yaşamı nasıl değiştirdiğini, insanlara nasıl katkılar sunduğunu bilen en iyi kitleyle, Beylikdüzü halkıyla bir aradayım. Yaşam Vadisi bu şehirde nasıl o önemi sağlanmışsa ya da o değişimi sağlanmışsa aynı şekilde İstanbul geleceği açısından da çok önemli bir proje olduğunu her yerde söylüyorum. Bu doğal hava koridorları, onun sunduğu oksijen, sağlıklı yaşam, sağlıklı nesillerin de varlığına sebep oluyor. Şehrin tam göbeğinde, tabiatın ortasında özgür, mutlu ve doya doya yaşayabilmek gerçekten büyük bir nimet. O bakımdan tekrar ifade edeyim ki Yaşam Vadisi’nin belki de yaşamı nasıl değiştirdiğini en iyi bilenler sizlersiniz. Beylikdüzü bu projeyi ilk hayata geçirmenin de bence hem keyfini hem de gururunu yaşıyor.” şeklinde konuştu.

“Burası sadece Beylikdüzü için değil, tüm İstanbul için bir vaha niteliğindedir”

Yaşam Vadisi’nin sadece bir park olmadığını vurgulayan Mehmet Murat Çalık ise, “Beylikdüzü’ndentüm İstanbul’a örnek olan ve sadece Beylikdüzülülere değil, İstanbullulara da nefes aldıran Yaşam Vadisi,ülkemizin kent parkı kavramını da değiştirdi. Önceki dönemlerde Beylikdüzü halkının ortak bir yaşam alanı maalesef yoktu. Komşularımız geniş kent parklarına ulaşmak için uzun yollar kat etmek zorunda kalıyordu. Bu mekansızlıkBeylikdüzü’nde sürdürülebilir olmayan bir geleceğe işaret ediyordu. Biz Beylikdüzü’nde Ekrem Başkanımızla birlikte bir hayal kurduk. Kentimizin ortak yaşamını güçlendirmenin hayaliydi bu. Ne mutlu ki 2019 yılında, bu hayali Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Büyükşehirde İstanbul’un hayaline dönüştürdük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 150 günde 150 proje kapsamında 16 milyon İstanbullunun hayatını kolaylaştıracak ve güzelleştirecek projeleri İstanbul halkıyla buluşturuyor. Yaşam Vadisi de bu projelerimizden bir tanesi. Burası sadece Beylikdüzü için değil, aslında tüm İstanbul için bir vaha niteliğindedir.Yaşam Vadisi sadece bir park değildir. Beylikdüzü halkının hayatına enerji mutluluk ve özgürlük hissini katan ortak bir yaşam alanıdır.” şeklinde konuştu.

“Yeşil İstanbulvizyonuna katkı sunmak için de var gücümüzle çalışıyoruz”

Projenin teknik detayları hakkında bilgi paylaşan Şafak Başa ise, “Bugün burada çok önemli bir çevre projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İSKİ olarak İstanbul'un her noktasına 7 gün 24 saat sağlıklı içme suyu vermenin ve atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırmanın yanında Sayın Başkanımızın ortaya koyduğu “Yeşil İstanbul” vizyonuna katkı sunmak için de var gücümüzle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen “Doğa İçin Çal”grubunun konseri ile Vadiyi dolduran vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



