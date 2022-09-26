Kültürsem’de Yeni Dönem Kayıtlarına Yoğun İlgi

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KültürsemKültür ve Sanat Kursları’nın, 2022-2023 eğitim dönemi kayıtları başladı. Belediye tarafından ücretsiz olarak verilecek kurslarda ilçede yaşayan vatandaşlara, yetişkin ve çocuk kategorileri olmak üzere toplamda 32 farklı branşta eğitim alma imkanı sağlanacak.7-13 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği kültür ve sanat kurslarında; resim, gitar, bağlama, modern dans, halk oyunları, piyano, drama, İngilizce ve matematikbranşlarında eğitim verilirken bale branşına ise 5 yaş ve üstü çocuklar başvurabilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Yetişkinler için 22 farklı branş

14 yaş ve üstü vatandaşların katılabileceği yetişkin kurslarında ise; resim, etkili konuşma teknikleri, diksiyon, bağlama, gitar, kemençe, ney, Türk oyun havaları, halk oyunları, tiyatro, ritim, çeyiz ürünleri, nakış, elde kurdela, keçe yapımı, ahşap yakma, takı tasarım, ahşap boyama ve ebru alanında eğitimlerden yararlanabilecek. Bunun yanı sıra kursiyerler Arapça, İngilizce ve Almancabranşlarında alacakları eğitimlerle yabancı dil seviyelerini de ilerletebilecek.

Kayıtlar 7 ayrı merkezden şahsen başvuruyla kabul edilecek

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

