“İkinci Yüzyılda Dabeylikdüzü Aklı’yla Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Beylikdüzü Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, BeylikdüzüBelediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Yeni yılın ilk meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, aralık ayında şehit olan askerleri rahmet, minnet ve şükranla andı. Konuşması sırasında gündemdeki konulara ve açılışı gerçekleşecek olan yeni kreşe değinen Çalık ayrıca 2022 yılında Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği Beslenme Saati Projesi uygulaması ile ilgili çalışmaları paylaştı. Meclis grup sözcülerinin gündem dışı söz alarak ocak ayı içinde gerçekleşecek önemli günlere değindiği toplantıda ayrıca; görevden ayrılan CHP meclis üyesi UfukLevent Timurkaynak’ın yerine gelen Özer Çavuşoğlu kamuoyuna tanıtıldı. Başkan Çalık, Timurkaynak’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek Çavuşoğlu’nabaşarı temennisinde bulundu.Timurkaynak’ın görevden ayrılmasıyla boşalan Gençlik ve Spor, Hukuk ve Tarife Komisyonlarına da Çavuşoğlu oy birliğiyle getirildi. Öte yandan Zeynel Abidin Yener, Handan Öztürk, Aytekin Duriç, Rukiye Doğruyol ve Dilaver Arvas Denetim Komisyonu’na seçildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Çalık: Ülkemizi adil ve özgür yarınlara hep beraber kavuşturacağız

Açılış konuşmasında 2023 yılının ekim ayında Cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım atılacağını belirten Mehmet Murat Çalık, “Böylesine anlamlı bir yıla girerken, 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde halkımızın birlik ve beraberlik içinde verdiği bağımsızlık mücadelesi bizlere sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlatıyor, güç veriyor ve her alanda ilham oluyor. 2023 yılı içinde yapacağımız her iş yüzüncü yılla ilişkilendirilecek. 2023’e kolay şartlarda girmedik. 2022 zor bir yıl oldu. Tarihimizdeki belki de en zorlu dönemlerden birini yaşıyoruz” dedi. Konuşmasında demokrasi ve adalet vurgusu da yapan Başkan Çalık, “Demokrasi ve adalet için Ekrem Başkanımızın ve haksızlığa uğrayan diğer herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizi adil ve özgür yarınlara hep beraber kavuşturacağız. Etrafımızı saran karanlığın içinde umudumuzu asla yitirmeden, bugüne nefes yarına umut olmak için azimle, tutkuylaçalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha adil, daha eşit bir memleket için BeylikdüzüAklı’yla çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için çok çalışıyoruz; daha da çok çalışacağımızın sözünü Beylikdüzü Belediye kürsüsünden veriyorum” şeklinde konuştu.

Çalık: Tüm Türkiye için “Beslenme Saati Projesi” başlıyor

2022’de bir yandan adaletsizliklerin tırmandığını, diğer yandan ekonomik krizin de şiddetlendiğini hatırlatan Başkan Çalık, “Halkımızın önemli bir bölümü giderek yoksullaşırken, mevcut yoksulluğun da iyice derinleştiğini gördük. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak, öncelikle en dezavantajlı grupların yanında olmaya çalışıyoruz; kısıtlı kaynaklarımızın tamamını halkımız için kullanıyoruz. Bunların başında, toplumda en önce korumakla yükümlü olduğumuz çocuklarımız geliyor. Beslenme Saati uygulamamız, bu anlamda sorumluluk bilincimizin ve çocuklara olan yürekten sevgimizin bir ürünüdür. Bu sorumluluk ile sevginin şimdi ülkemizin dört bir yanına yayılacak olmasından dolayı da çok mutluyuz. Geçtiğimiz ay, Sayın Selvi KılıçdaroğluBeylikdüzüMutfak’ı ziyaret ederek Beslenme Saati uygulamamızın tüm aşamalarını yerinde gözlemledi. Selvi hanım, Türkiye Beslenme Saati projesinin elçisi olarak, ülkemizde hiçbir çocuğun açlık yaşamaması, bu yüzden eğitimden kopmaması, sağlığından olmaması için ülke çapında projenin yaygınlaşması için çaba gösterecek. Kendisine şükranlarımı iletiyorum. Bu uygulama ne kadar çok belediye tarafından hayata geçirilirse, o kadar çok çocuk fayda görecek” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü’ne bir yeni kreş daha

2022 yılında çocuk parklarından kreşlere, kültür merkezlerinden, spor tesisleri ve kurslara kadar çocuklara ve gençlere yönelik pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çalık, “Önce çocuklar ve gençler dedik, çünkü Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştırma ve onu aşma görevini yeni nesille beraber üstleneceğiz. Biz Beylikdüzü’nde “Her mahalleye bir kreş yapacağız” diye söz verdik. İşte bu kapsamda bu ay üçüncü kreşimizi açıyoruz. 150 çocuğumuzun eğitim alacağı Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz kreşimizde 6 derslik, yemekhane ve hobi bahçesi yer alıyor. Ayrıca, 7 kreş ve 2 Anne Çocuk Merkezinin inşaatı da devam ediyor. İlçemize ailelerin çocuklarını güvenle bırakabildikleri nitelikli eğitim yuvaları kazandırmak için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz” şeklinde konuştu.