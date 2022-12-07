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Ebeveynlere Aile İçi İletişim Semineri

Yuvamız Beylikdüzü Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencilerinin ebeveynleri “Aile içi iletişim” konulu seminerde bir araya geldi. Seminerde gündüz çocuk bakımevlerinden sorumlu uzman klinikpsikologlar, çocuklarla sağlıklı ve etkili bir iletişimin nasıl kurulacağına dair paylaşımlarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Aralık 2022 Çarşamba 12:17
Ebeveynlere Aile İçi İletişim Semineri
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Çocukların yanı sıra ebeveynlereyönelik de farkındalık yaratacaketkinlikler düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi, Yuvamız Beylikdüzü Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencilerinin ebeveynlerini “Aile içi iletişim” seminerinde bir araya getirdi. Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde gündüz çocuk bakımevlerinden sorumlu uzman klinik psikologlar Tuğçe Seçkin Esmeray ve Dilek Aybike Güder aile içi iletişimi; empati, ebeveyn tutumları, aktif dinleme ve ben dili başlıkları altında ele aldı. Farkındalığı artıracak paylaşımların yapıldığı programda ebeveynler de çocuklarıyla olan deneyimlerini paylaştı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Doğru bilinen yanlışlara değinildi

Ebeveynlerin çocukların üzerinde yaşam boyu bir etkiye sahip olduğunu belirten Dilek Aybike Güder, “Çocukların sağlıklı birer birey olabilmeleri için açık bir iletişim çok önemli. Onların dış dünyaya nasıl baktıklarını görmek için empati kurmak da büyük önem taşıyor. Bazen onların biz yetişkinler gibi düşünmesini bekliyoruz. Onların gözünden görüp, onların kulaklarından duyabilmek etkili iletişim çok kıymetli.” şeklinde konuştu. Ebeveynlerin ödül ve ceza yöntemine çok sık başvurduklarını da ifade eden Güder, “Son yıllarda yapılan birçok araştırma ödül ve cezadan daha çok geribildirim yönteminin etkili olduğunu gösteriyor. Ceza kavramı kısa vadede etkili gibi görünse de uzun vadede çocuklarda travmatik etkiler yaratıyor. Ödül kavramına baktığımızda ise sürekli olduğunda çocuk bağımlı hale geliyor ve davranışını doğru olduğu için değil, karlı olduğu için yapmaya başlıyor. Bu sebeple geribildirim yöntemi her zaman en etkili yöntem.” dedi.

“Sizin için özel ve değerli olduğunu bilmek bir çocuk için en güvenli mesaj”

Aktif dinlemenin ve ben dilinin önemine dikkat çeken Tuğçe Seçkin Esmeray ise “Aktif dinleme karşımızdaki kişinin anlattıklarını kendi cümlelerimizle anlatarak geribildirim vermektir. Çocuğumuz bize bir şey anlattığında yalın ve basit cümlelerimizle onu anladığımızı ifade etmek için bu yöntemi kullanıyoruz. Aktif dinleme hem bizim dikkatimizi canlı tutar hem de çocuğun anne ve babası tarafından dinlendiğini ona hissettirir. Ben dili de çocuklarımızla olan iletişimde büyük öneme sahip. Ben dili sağlıklı ve olmasını tercih ettiğimiz iletişim şekli. Sen dili ise yanlış olan ve yargı içeren bir ifade şekli. Ben diliyle durumu ifade ettiğimizde karşı taraf incinmeden düşünce ve duygularımızı öğrenmiş oluyor. Ebeveynler de ben diliyle kendini ifade ederse çocuklarına kendilerini değerli hissettirebilir. Sizin için özel ve değerli olduğunu bilmek bir çocuk için en güvenli mesaj. Her ne olursa olsun sizin desteğinizin arkasında olması çok kıymetli.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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