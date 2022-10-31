Çalık: Cumhuriyet’i Yüceltmek Boynumuzun Borcu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, 28 Ekim Cuma günü Beylikdüzü Belediyesi Hüseyin Tütüncü ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke YalçınGündüz Çocuk Bakımevleri’nde eğitim gören çocukların Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı şiir, ritim ve dans gösterileriyle başladı. Ardından Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı alanında ilçe protokolü tarafından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. 29 Ekim günü ise araç konvoyu ile tüm Beylikdüzü’nü dolaşarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, akşam saatlerinde ise Cumhuriyet Yürüyüşü’nde binlerce kişiyle kol kola yürüdü. Yürüyüş boyunca zabıta araçları, motosiklet ve bisiklet grupları ile off-road sürücüleri de araçlarıyla kortej oluşturdu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Cumhuriyet yürüyüşü coşkusu

Cumhuriyet için yürüyen her yaştan ve her kesimden vatandaş, 29 Ekim heyecanını hep birlikte yaşadı. Vatandaşlar, Başkan Çalık’a yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Çalık vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de kırmadı. Marşların eşlik ettiği yürüyüş sırasında evlerinde olanlar da camlardan ve balkonlardan destek oldu. Yürüyüşün sonunda binlerce kişi Kalben konseri için Cumhuriyet etkinlik alanına geldi. Burada Cumhuriyet Çocukları ile sahneye çıkan Başkan Çalık ve Zehra Çalık, çocukların gösterilerine eşlik etti.

“Beylikdüzü Aklı için Cumhuriyet, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye demektir”

Başkan Çalık konuşmasına, Cumhuriyet sevgisinde buluşarak alana gelenlere teşekkür ederek başladı.

Çalık,“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet, haktır, hukuktur, adalettir, çocuğuyla, genciyle, kadını ve erkeği ile milletin ta kendisidir. Bizim için, ‘Beylikdüzü Aklı’ için Cumhuriyet,hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, gençlerimizin gelecek kaygısı yaşamadığı, kadınların şiddete kurban gitmediği,herkesin kardeşçe ve barış içinde yaşadığı bir Türkiye demektir.Cumhuriyet, amasız fakatsız laikliktir.Yurtta barış dünyada barıştır, kimseyi arkada bırakmadan, bütün toplumun kalkınmasıdır.” diye konuştu.

“Yaşasın Cumhuriyet”

Konuşmasında sık sık Atatürk ve Cumhuriyet uğruna şehit olanları anan Başkan Çalık, “İşte biz Beylikdüzü’nde bu eşsiz borcun idraki ile çalışıyoruz.Attığımız her adımda, her projede Cumhuriyet’in ilkelerine sahip çıkıyoruz. 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortaya bir vizyon, bir hayal ve bir akıl koydu.Bizler de bugün bu zor zamanlarda Atamızdan ilhamla, onun izinden giderek bir Beylikdüzü Aklı’nı ortaya koyduk. Zorluklar karşısında asla pes etmeyeceğiz. Çocuklarımızın özgürce hayal kurduğu, gençlerimizin hayallerini gerçekleştirdiği bir ülkede yaşamaları için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.Atamızın bize emaneti olan Cumhuriyet’i yüceltmek boynumuzun borcudur. Atamızın yolu yolumuzdur. Bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Bu yoldan dönersek namerdiz.Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına hazırlanıyoruz. Özgürlük, hukuk, demokrasi, sosyal adalet ve ekonomik gelişmeyi içine alan yeni bir Türkiye modelini 2023 yılıyla birlikte hep beraber hayata geçireceğiz. Hep birlikte buna inanalım. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.

Kalben şarkılarını Cumhuriyet için seslendirdi

Binlerce kişiyi tek yürek yapan yürüyüşün ardından, Türk pop müziğinin sevilen ismi Kalben sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Kalben, Beylikdüzü’ne unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri izleyen binlerce kişi de şarkılara eşlik etti ve ellerinde getirdikleri Türk bayraklarıyla konser alanını bayram yerine çevirdi. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da etkinlik alanına gelen, Cumhuriyete sahip çıkan vatandaşlara teşekkür ederek, sanatçı Kalben’e çiçek ve plaket takdim etti.