Beylikdüzü’nde Sosyal Yardım Bütçesi 4 Kat Arttı

Beylikdüzü Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısının 3. Birleşimi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın başkanlığında gerçekleşti. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantı, Bartın Amasra’da şehit olan madenciler için yapılan saygı duruşuyla başladı. Saygı duşunun ardından şehit olan madencilere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Çalık, “Bartın’da hayatını kaybeden 41 canı rahmetle yâd ediyorum. 41 ocağa ateş düştü. Ailelerine sabırlar diliyorum. Bir daha maden kazası yaşamayacağımız günler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





“Ortak yaşamın inşası için çalışıyoruz”

Beylikdüzü’nde 3 buçuk yıllık görev süresini tamamladığını belirten Başkan Çalık, bu sürede ortak yaşamın inşası için çalıştıklarını söyledi. Başkan Çalık, “Biz ortak yaşamın inşası için çalışıyoruz. Bu çalışma sistematiğine de Beylikdüzü aklı diyoruz. Çocukları önceleyen, gençleri önemseyen kadınları mutlaka işin içine katan bir akıldan bahsediyoruz. Çözüm üreten, herkes için daha iyisini isteyen akıldan bahsediyorum. Kutuplaşmanın ve çatışmanın öncelenmediği, asla kutuplaşmadan ve çatışmadan beslenmeyen bir akıldan bahsediyorum. Birlikte yaşama kültürüne önem veren bir akıldan bahsediyorum. Biz Beylikdüzü’nde aslında bir yerel yönetim felsefesi inşa etmeye gayret ediyoruz. Bu inşanın kurumsallaşması adına bütün arkadaşlarımıza sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum.” diye konuştu.

“Halkımızla omuz omuza yürüme tutkumuzdan bizi hiç kimse geri bırakamaz”

Ekonomik olarak zor zamanlardan geçildiğini söyleyen Başkan Çalık, “Bunun farkındayız. Hiçbir zorluk bizim yavaşlamamıza ve durmamız sebebiyet vermeyecek. Biz aynı azim ve kararlıkla, aynı birlikte hareket etme ruhuyla bu kente hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkımızla omuz omuza yürüme tutkumuzdan bizi hiç kimse geri bırakamaz. Gerçekçi ve denk bütçeler yapmaya gayret ediyoruz. Uçuk, kaçık, ayağı yere basmayan bir bütçe yapmıyoruz. Kıt ve kısıtlı kaynaklarla bu kente hizmet üretmeye çalışıyoruz. Takdir edersiniz, etmezsiniz vatandaşın takdirine sunuyoruz, vatandaş takdir ediyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz, emin olun. Beylikdüzü kentinin bütçesini bir kuruşuna bile halel getirmeden hizmet üretiyoruz.” dedi.

“Gelecek Türkiyesi’nin 100. yılında Türkiye modeli Beylikdüzü’nde oluşturuluyor”

2023 Mali Yılı Performans Programı ve 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısıyla ilgili söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Nuri Aslan, Beylikdüzü’nde bir başarı örneği sergilendiğini söyledi. Beylikdüzü Belediyesi’ne 3 buçuk yıllık sürede onlarca taşınmazın kamunun tek kuruşunu harcamadan kazandırıldığını ifade eden Aslan, “Son 3 yılda Beylikdüzü Belediyesi’nin ve Başkan Mehmet Murat Çalık’ın başarısı şudur: Kamunun bütçesini harcarken yetmiyor, bağışlarla yaklaşık 15-20 tane daha taşınmazı Beylikdüzü sınırlarında yaptırıyor. 3 buçuk yılda toplam bütçe 2 milyar 700 milyon lirayken Beylikdüzü’ne kazandırdığı taşınmazların toplam bedeli 4-5 milyar lira. Dolasıyla böyle başarılı bir belediye başkanını alkışlamak görevimiz.” ifadelerini kullandı. Toplanan bağışlarla onlarca tesis yapıldığını söyleyen Aslan, “Yeşil alan, kreş, cami inşaatı, yüzme havuzu, spor tesisleri. Bunların her biri birer belediyecilik başarısıdır. Bunların her biri bütçe başarısıdır. Bunları yapabilmek için 3-5 milyar bütçe ayırmanız gerekirken bunu yapıyorsanız ve bu hizmetler hala Beylikdüzü’nde devam ediyorsa bu bir liderlik ve yöneticilik başarısıdır ve gelecekte ülkeyi nasıl yöneteceğimizin güzel örneğidir. Zaten herkesin söylediği bir şey var: Gelecek Türkiyesi’nin 100. yılında Türkiye modeli Beylikdüzü’nde oluşturuluyor. Laboratuvar burası. Bunu hep beraber yapacağız.” şeklinde konuştu.

Sosyal yardım bütçesi 4 kat artırıldı

Ekonomik olarak zor zamanlardan geçildiğini dile getiren Aslan, sosyal yardımları yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün bütçesinin Başkan Çalık’ın talimatıyla 4 kat artırıldığını söyledi. Aslan, “Sadece Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün bütçesini 4 kat artırmak büyük biri iştir. Toplantılar sırasında bu bütçe 11 milyon lira civarındaydı. Başkanımız, ‘Arkadaşlar ben bu bütçeyi kabul etmiyorum. Gidin çalışın’ dedi. Tekrar çalışıp geldik. Bütçenin artmasıyla ilgili bize uyarıda bulundu. Bütçede artışa gittik. Bağışçılarla beraber çok ciddi işler yapıyoruz. Başkanımız dedi ki ‘Ekonomik kriz nedeniyle sosyal yardım alan aile sayısı artabilir. Tedbir almamız gerekiyor. Biz mevcuttaki sistemin üstüne bir basamak daha koyarak bu bütçeyi artırmalıyız. Daha fazla destek olmalıyız. Bağışları artırmamız lazım.’ Hiçbir belediye 4 kat artırmamıştır. Biz 4 kat artırdık. Bu bir bütçe konuşmasıdır. Biz asla yılmayacağız. Biz asla bu halka, iyi insanlara, komşularımıza hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Konuşmaların ardından Beylikdüzü Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesinin yer aldığı 2023 Mali Yılı Performans Programı ve 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı oylandı. 1 milyar 705 milyon lira olan bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Çalık, “Beylikdüzümüze hayırlı uğurlu olsun. Güzel hizmetler yapmamıza vesile olsun. Bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Burada tariflenen bütçenin tek kuruşunu bile ziyan etmeyeceğimiz, özenle yaklaşacağımız bütçe dönemi olacak. Bunu da göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

