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Beylikdüzü Belediyesi’nden Kıbrıs Gazilerine Vefa

Beylikdüzü Belediyesi tarafındanKıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yılı dolayısıyla,vefa etkinliği düzenlendi. Kıbrıs Platformu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. 48 yıl önce Kıbrıs’ta destan yazan kahramanlarla birlikte olmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “KKTC’nin varoluş mücadelesine büyük katkı sunan kahraman gazilerimizle bir araya geldik. Dünyaya örnek gösterilen bir zaferin kahramanları olan gazilerimize ne kadar hizmet etsek az kalır.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2022 Pazartesi 10:34
Beylikdüzü Belediyesi’nden Kıbrıs Gazilerine Vefa
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20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yılıkapsamında Beylikdüzü Belediyesi tarafından Kıbrıs Platformu iş birliğiyle “Kıbrıs Harekatı GazilerineVefa” etkinliği düzenlendi. Beylikdüzü Yaşam Vadisi Kıbrıs Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlik, Marmara Sosyal Tesisleri’nde gaziler için hazırlanan yemek programıyla devam etti. Daha sonra BAKSM’de yer alan Beylikdüzü Sahnesi’nde Kıbrısgazileri için unutulmaz bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB CHP Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, siyasi parti ilçe başkanları, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kayseri Hava İndirme Tugayı 3. Paraşüt Taburu Gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kıbrıs Araştırmacısı ve Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, Kıbrıs Barış Harekatı’nı anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Kıbrıs Adası’nın tarihi, Rumlar tarafından Ada’daki Türklere yönelik yapılanlar, harekata giden süreç, Kıbrıs Gazileri ve 1974’te Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı’nın detaylarıanlatıldı.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Çalık: Dünyaya örnek gösterilen bir zaferin kahramanlarısınız

48 yıl önce Kıbrıs’ta destan yazan kahramanlarla birlikte aynı sahnede olmanın ve o anıları paylaşmanın onurunu yaşadığını belirten Mehmet Murat Çalık,“Vefamızı göstermek ve kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anmak için KKTC’nin varoluş mücadelesine büyük katkı sunan kahraman gazilerimizle bir araya geldik. Dünyaya örnek gösterilen bir zaferin kahramanları siz gazilere ne kadar hizmet etsek,sizin yaptıklarınızın yanında çok az kalır. Yavru vatanın bugün huzur içerisinde devamlılığını sürdürüyor olması hepinizin canını ve bedenini siper etmesinin neticesinde olmuştur. Bu anlamda şehitlerimizi rahmetle anıyor siz değerli gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerinikullandı.

Subaşı: Türkiye’de vefayı en iyi bilen ilçe Beylikdüzü

Anma programında gazilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan Subaşı ise, “İyi ki Beylikdüzü’ne geldiniz. Türkiye’de vefayı en iyi bilen ilçe Beylikdüzü, bundan emin olun. Beylikdüzü’nün her yıl Türkiye, İstanbul ve Beylikdüzü çapında verdiği “Vefa Ödülleri” var. Bu anlamda sahnede yer alan ‘Vefa’ kelimesi laf olsun diye konulmadı. Beylikdüzü’nün her zaman kollarını size açacağına emin olabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz, burayı eviniz gibi kabul edin.” şeklinde konuştu.

Ceylan: En çok çarpışan bölüğüz ve 38 tane şehidim var

Kayseri Hava İndirme Tugayı 3’üncü Paraşüt Taburu Gazileri adına Emekli Piyade Komando Albay Orhan Ceylan, pandemi nedeniyle üç yıldır ara verdikleri buluşmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini belirterek, “Bu programla birlikte 16’ıncı buluşmamızı gerçekleştirdik. Bugün burada bize bu desteği sağladığınız için sizlere şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu bölük ve taburdan desteklenen kişilerle beraber biz en çok çarpışan bölüğüz ve 38 tane şehidim var. Hepsinin mekanı cennet olsun. Sizlerin karşısında devletim ve milletim adına kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. Konuşmaların ardından 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kayseri Hava İndirme Tugayı 3'üncü Paraşüt Taburu gazilerine plaket ve çiçek takdim edildi. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı anma programı, Türk halk müziği sanatçısı Aydın Beyoğlu’nun konseriyle sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 




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