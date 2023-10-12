Başkan Çalık'tan 4 Yeni çocuk Bakımevi Müjdesi

Her mahalleye bir kreş sözünün kısa sürede hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Çalık, “Biz evlatlarımız

için çalışan bir yerel yönetimiz. Evlatlarımızın huzur içinde vakit geçirip eşit şartlarda

eğitim göreceği kreşlerimizi Cumhuriyet’imizin 100 yılına yakışır şekilde hizmete

alacağız” diye konuştu.

Kadınlar ve çocuklar için fırsat eşitliğini temel hizmet ilkesi olarak kabul eden Beylikdüzü Belediyesi,

ilçeye yeni gündüz çocuk bakımevleri ve anne çocuk merkezleri kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda

yapımı devam eden çocuk bakımevlerini ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çalık’a Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri

de eşlik etti. Ekiplerden bilgi alan Başkan Çalık, çalışmaların kısa sürede bitirilerek hizmete başlaması

talimatını verdi.

“Kreşlerimizi Cumhuriyet’imizin 100 yılına yakışır şekilde hizmete alacağız”

Barış Mahallesi, Kavaklı Mahallesi ve Dereağzı Mahallesi’nde bitme aşamasına gelen çocuk bakımevlerinin

kısa sürede açılacağı müjdesini veren Başkan Çalık, “4 tane kreşimizi daha hazır hale getiriyoruz. Çok kısa

süre içinde öğrenci kayıtlarımız başlayacak ve Beylikdüzü Belediyesi olarak 8 kreşle hizmet vereceğiz.

Biz evlatlarımız için çalışan bir yerel yönetimiz. Ayrıca anne-çocuk merkezlerimiz de hazır hale gelmiş

durumda. Evlatlarımızın huzur içinde vakit geçirip eşit şartlarda eğitim göreceği kreşlerimizi

Cumhuriyet’imizin 100 yılına yakışır şekilde hizmete alacağız. Her mahalleye verdiğimiz kreş sözümüzü tek

tek hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.