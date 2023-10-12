Başkan Çalık'tan 4 Yeni çocuk Bakımevi Müjdesi

Her mahalleye bir kreş sözünün kısa sürede hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Çalık, “Biz evlatlarımız
için çalışan bir yerel yönetimiz. Evlatlarımızın huzur içinde vakit geçirip eşit şartlarda
eğitim göreceği kreşlerimizi Cumhuriyet’imizin 100 yılına yakışır şekilde hizmete
alacağız” diye konuştu.
Kadınlar ve çocuklar için fırsat eşitliğini temel hizmet ilkesi olarak kabul eden Beylikdüzü Belediyesi,
ilçeye yeni gündüz çocuk bakımevleri ve anne çocuk merkezleri kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda
yapımı devam eden çocuk bakımevlerini ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çalık’a Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri
de eşlik etti. Ekiplerden bilgi alan Başkan Çalık, çalışmaların kısa sürede bitirilerek hizmete başlaması
talimatını verdi.
“Kreşlerimizi Cumhuriyet’imizin 100 yılına yakışır şekilde hizmete alacağız”
Barış Mahallesi, Kavaklı Mahallesi ve Dereağzı Mahallesi’nde bitme aşamasına gelen çocuk bakımevlerinin
kısa sürede açılacağı müjdesini veren Başkan Çalık, “4 tane kreşimizi daha hazır hale getiriyoruz. Çok kısa
süre içinde öğrenci kayıtlarımız başlayacak ve Beylikdüzü Belediyesi olarak 8 kreşle hizmet vereceğiz.
Biz evlatlarımız için çalışan bir yerel yönetimiz. Ayrıca anne-çocuk merkezlerimiz de hazır hale gelmiş
durumda. Evlatlarımızın huzur içinde vakit geçirip eşit şartlarda eğitim göreceği kreşlerimizi
Cumhuriyet’imizin 100 yılına yakışır şekilde hizmete alacağız. Her mahalleye verdiğimiz kreş sözümüzü tek
tek hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.
KaynaK:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)