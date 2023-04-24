Başkan Çalık, 23 Nisanı Deprem Bölgesindeki Çocuklarla Kutladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda afet bölgelerini ziyaret ederek depremden etkilenen çocuklarla bir araya geldi. 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Çalık, çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çalık, “Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramı kutluyoruz. Ben istedim ki buradaki çocuklarımız bayramı mahzun geçirmesin. Onların yüzünde gülücük açtıralım. Onların mutlu olması, yüzünün gülmesi bizim tek hedefimiz. Çocukların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.