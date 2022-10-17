7. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu Başladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin “Ortak Akıl, Ortak Çaba, Ortak Yaşam” temasıyla düzenlediği 7. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu, Pazar İstanbul Sempozyum Alanı’nda başladı. Sempozyumun açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve sanatseverler katılım sağladı. 12-28 Ekim tarihleri arasında 6 heykeltıraşı bir arada üretmeye davet eden sempozyum kapsamında sanatçılar, “metal” materyallerden eserler ortaya koyacak. Heykeltıraşlar Gülfidan Soyuğur, Özgür Kulaksız, İlayda Kepez, Murat Yıldırımçakar, Taylan Türkmen ve Ufuk Güneş Taşkın’ın 16 günlük çalışma sonunda yaptığı eserler ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Çalık: ‘Beylikdüzü aklı’ her alanda pusulamız

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık törende yaptığı konuşmada, “Kutuplaşmanın ve ayrışmanın körüklendiği bir dönemde, bu tür güzel etkinlikleri gerçekleştiriyor olmanın onurunu yaşıyoruz. En çok ihtiyacımız olan şey ortaklaşmak. Biz Beylikdüzü’nde tüm projelerimizi kapsayıcı bir anlayış çerçevesinde oluşturmaya gayret ediyoruz. Sorunlara akılcı çözümler getiriyor ve geleceğimizi de bu akılcı çözümlerle inşa ediyoruz. Bu anlayışa ‘Beylikdüzü aklı’ diyoruz. İşte bu akıl bizim her alanda pusulamız.Beylikdüzü’nde ortak yaşamın inşasında bugüne dek parklardan spor tesislerine, Yaşam Vadisi’nden Yaşam Bahçesi’ne kadar birçok büyük adım attık. Aynı şekilde, spordan müziğe, bilimden edebiyata pek çok alanda etkinliklerimizi geleneksel hale getiriyoruz. Bu yıl 7’ncisini düzenlediğimiz Beylikdüzü Heykel Sempozyumu da bunlardan biri. 2014 yılından bu yana düzenlediğimiz heykel sempozyumlarında 19 ülkeden 49 sanatçı ilçemizin parklarına, bulvarlarına ve kültür merkezlerine 49 eser armağan etti.Bu yılki sempozyumda da yine çok kıymetli sanatçılarımız kentimize değer katan eserlerini burada inşa edecekler ve Beylikdüzü’ne emanet edecekler.Sanatın ruhumuzu iyileştirici bir yönü olduğuna inanıyoruz. İnsanın var olduğu yerde sanat hep var olmaya devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalmış bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünden ilham alarak, sanatı ve sanatçıyı önceleyen bir yönetim anlayışıyla kentimizi yönetmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Biz sadece bina yapmıyor, binanın içine odaklanıyoruz”

Konuşmasında sempozyumun yapıldığı Pazar İstanbul’un önemine de değinen Başkan Çalık, “İlçemize bugüne dek onlarca yeni yapı, tesis ve merkez kazandırdık. Ama hep söylediğim gibi biz sadece bina yapmıyor, binanın içine odaklanıyoruz. Binaların insanlarla dolup taşmasını arzulayan bir yönetim anlayışımız var. Şu an içerisinde bulunduğumuz ve bu yılki sempozyumu gerçekleştirdiğimiz bu yapı da, bunun en güzel örneklerinden. Burası hem bir pazar yeri hem de bir spor tesisi; afet dönemlerinde ise geçici barınma ve lojistik merkezi.Fakat hepsinden önce, bir buluşma yeri.Komşularımız Ramazan Ayı’nda burada Hayırlı İftar Sofrası’nda buluşuyor; burada spor yapıyor; konser izliyor ve pazar alışverişi için buraya geliyor. Çok fonksiyonlu ve esnek bir bina yaptık” şeklinde konuştu.

Heykeltıraşlar Beylikdüzü için üretecek

Heykeltıraş İlayda Kepez açılışta yaptığı konuşmada, “Bu güzel alanda, bu güzel şehirde sizlerle birlikte sanat yapmak bizim için çok değerli. Sizlerin ilgisi daha çok çalışmamız için bizleri motive ediyor. Beylikdüzü’nde her yer sanat dolu. Çalıştığımız ortamda kafamızı nereye çevirsek bir heykelle karşılaşıyoruz. Oheykellerin arasında bizlerin de eserlerinin olacak olması çok heyecan verici. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.Heykeltıraş Ufuk Güneş Taşkın ise “Böylesine değerli bir organizasyonu düzenlemek hem sanat, hem de toplum için birleştirici bir etken ve güç. Bu fırsatı sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Beylikdüzü’ne çok güzel eserler kazandırmayı planlıyoruz. Burası çok güzel ve her yer sanat dolu” şeklinde konuştu. Sempozyumun açılışını ilk kaynağı atarak yapan Başkan Mehmet Murat Çalık, heykeltıraşlarla tek tek sohbet ederek teşekkürlerini sundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )