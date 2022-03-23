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Beykoz Yöre Buluşmaları’nda Kastamonu Akşamları

Beykoz’da, Anadolu’nun doğa ve kültür mirası ile kardeşliğine sahne olan “Beykoz Yöre Buluşmaları”nda Karadeniz’in doğal ve tarihi güzellikleriyle gözde şehri Kastamonu’nun tanıtıldığı akşamlar başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2022 Çarşamba 14:59
Beykoz Yöre Buluşmaları’nda Kastamonu Akşamları
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Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Yöre Buluşmaları’nda, Giresun ve Ordulu hemşehrilerin buluştup kaynaştığı, özel belgesel gösterimleriyle memleketlerine yolculuğa çıktığı akşamların  ardından Kastamonu ve ilçelerinden hemşehriler bir araya geldi.

Kavacık Yaşam Merkezi’nde düzenlenen gecede, Kastamonu İli, Bozkurt’un Görentaş, Köseali, Alantepe ve Ortasökü Köyü, İnebolu’nun Hacıibrahim ve Çatalzeytin’in Dağköy Köyü ağırlandı.  

Hemşehrilerin ata topraklarına dair güzellikleri yâd ettiği, anıları paylaştığı programda davetlilere ilk olarak kokteyl ikram edildi.

Gecenin kardeşliğine yöreye özgü davul zurna ve köçeklerin neşesi eşlik etti.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın kokteyle katılarak dernek başkanları ve Kastamonulu hemşehrileriyle hasbihal etti.

Ardından yöre buluşmaları için özel hazırlanan “Beykoz’un Renkleri” Belgeseli’nden gecede yer alan köylere dair kesitler gösterildi.

Beykozlu Kastamonuluları köy manzaralarıyla memleketlerine götüren belgesel programa katılanlar tarafından beğeniyle izlendi.

Başkan Aydın: “Teknolojinin imkânlarıyla ata topraklarıyla bağ kuruyoruz”  

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın programda yaptığı konuşmada yöre buluşmalarıyla ata topraklarıyla bağı güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, teknolojinin imkânları ve hazırlanan belgesellerle yüz yıl sonra dahi köylere dair güzellik ve değerlerin yeni nesiller tarafından görülebileceğini söyledi. 

Kastamonulular Derneği (KASDER) Beykoz Şube Başkanı Süleyman Çalık ve köy dernekleri başkanları da gece de tek tek söz alarak, Beykoz Belediyesi’ne yörelerinin tanıtılması ve kalkınmasına verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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