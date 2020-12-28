banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Asgari Ücret % 21.56 Artarak 2.825 TL Oldu
Asgari Ücret % 21.56 Artarak...
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın Acı Günü
Son Dakika
Başkan Murat Aydın’ın Acı Günü
AGD, online olarak Mekke’nin Fethi Programı düzenleyecek
Son Dakika
AGD, online olarak Mekke’nin Fethi...
Duayen Başkan Murat Aydın’ın Anne Ve Babası da KOVİD 19'a Yakalandı …
Son Dakika
Duayen Başkan Murat Aydın’ın Anne...

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın Acı Günü

Beykoz Belediye başkanı Murat Aydın’ın Annesi Meliha Aydın yakalandığı KOVİD 19 hastalığına yenik düşerek Hakka yürüdü…başkan Aydın’ın babası Kahraman Aydın’da yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2020 Pazartesi 12:48
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın Acı Günü
banner171

DUAYEN BAŞKANIN ACI GÜNÜ  

1999’da Zeytinburnu’na Belediye Başkanı seçildiği dönemde ilçenin alt ve üst yapısına yönelik yaptığı çalışmaları ile kesintisiz olarak 4 dönem tam 20 sene gece gündüz Zeytinburnu halkı için emek veren ve 31 Mart 2019’da da 5.dönemi olarak partisi olan Ak Parti tarafından Beykoz’da belediye başkanı olarak aday yapıldı ve seçimi yüksek bir oy oranı ile kazanan Murat Aydın’ın annesi Meliha Aydın yakalandığı KOVİD 19 hastalığına yenik düşerek hayata veda etti. Babası Kahraman Aydın ‘da yoğun bakımda tedavi görüyor.

ALLAH’TAN BAŞKANIN ANNESİNE RAHMET,BABASINA DA ACİL ŞİFALAR DİLERİZ …

Gazetemizin genel yayın yönetmeni ve Murat Aydın’ın aile dostu Hüseyin Çetiner’in başkan ile yaptığı telefon görüşmesinde Aydın şunları söyledi “Hükümetimizin,sağlık bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın bu virüsten kurtulmamız adına ortaya koydukları çalışmaları takdir ile karşılıyorum.

Herkesin bildiği üzere bu hastalık zengin,fakir, tanınan, tanınmayan ayrımı yapmıyor. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda insan ne yazık ki bu virüsten dolayı hayata veda etti.

Bugün bizim dünyaya gelmemize deden olan canımızın bir parçası olan annemi hakkın rahmetine yolcu ettik. Babam da yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Bu hastalığa yakalanıp yaşam mücadelesini kaybeden bütün hastalarımıza Allah’tan rahmet hastanelerde ve evlerinde şifa bekleyenlere de rabbimden şifa dilerim” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 28.12.2020 13:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan İmamoğlu Riva'daki İş Birliğinden Memnuniyet Duyuyorum
Başkan İmamoğlu Riva'daki İş Birliğinden Memnuniyet Duyuyorum
İBB ,DSİ'den 6 Aydır Proje Bilgisi Bekliyor ...
İBB ,DSİ'den 6 Aydır Proje Bilgisi Bekliyor ...
Riva Deresinin Islahı İBB'nin Değil DSİ'nin Görevidir
Riva Deresinin Islahı İBB'nin Değil DSİ'nin Görevidir
İmamoğlu : Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ı Ziyaret etti
İmamoğlu : Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ı Ziyaret etti
Piknikte bir araya geldiler
Piknikte bir araya geldiler

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169