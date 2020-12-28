Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın Acı Günü

DUAYEN BAŞKANIN ACI GÜNÜ

1999’da Zeytinburnu’na Belediye Başkanı seçildiği dönemde ilçenin alt ve üst yapısına yönelik yaptığı çalışmaları ile kesintisiz olarak 4 dönem tam 20 sene gece gündüz Zeytinburnu halkı için emek veren ve 31 Mart 2019’da da 5.dönemi olarak partisi olan Ak Parti tarafından Beykoz’da belediye başkanı olarak aday yapıldı ve seçimi yüksek bir oy oranı ile kazanan Murat Aydın’ın annesi Meliha Aydın yakalandığı KOVİD 19 hastalığına yenik düşerek hayata veda etti. Babası Kahraman Aydın ‘da yoğun bakımda tedavi görüyor.

ALLAH’TAN BAŞKANIN ANNESİNE RAHMET,BABASINA DA ACİL ŞİFALAR DİLERİZ …

Gazetemizin genel yayın yönetmeni ve Murat Aydın’ın aile dostu Hüseyin Çetiner’in başkan ile yaptığı telefon görüşmesinde Aydın şunları söyledi “Hükümetimizin,sağlık bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın bu virüsten kurtulmamız adına ortaya koydukları çalışmaları takdir ile karşılıyorum.

Herkesin bildiği üzere bu hastalık zengin,fakir, tanınan, tanınmayan ayrımı yapmıyor. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda insan ne yazık ki bu virüsten dolayı hayata veda etti.

Bugün bizim dünyaya gelmemize deden olan canımızın bir parçası olan annemi hakkın rahmetine yolcu ettik. Babam da yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Bu hastalığa yakalanıp yaşam mücadelesini kaybeden bütün hastalarımıza Allah’tan rahmet hastanelerde ve evlerinde şifa bekleyenlere de rabbimden şifa dilerim” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)