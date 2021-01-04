Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın Acı Günü

ALLAH’TAN BAŞKANIN ANNE VE BABASINA RAHMET,GERİDE KALANLARA DA SABIR VERSİN…

Gazetemizin genel yayın yönetmeni ve Murat Aydın’ın aile dostu Hüseyin Çetiner’in başkan ile yaptığı telefon görüşmesinde Aydın şunları söyledi “Hükümetimizin,sağlık bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın bu virüsten kurtulmamız adına ortaya koydukları çalışmaları takdir ile karşılıyorum.

Herkesin bildiği üzere bu hastalık zengin,fakir, tanınan, tanınmayan ayrımı yapmıyor. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda insan ne yazık ki bu virüsten dolayı hayata veda etti.

Bugün bizim dünyaya gelmemize deden olan canımızın bir parçası olan annemi ve babamı bu hastalıktan hakkın rahmetine yolcu ettik.

Bu hastalığa yakalanıp yaşam mücadelesini kaybeden bütün hastalarımıza Allah’tan rahmet hastanelerde ve evlerinde şifa bekleyenlere de rabbimden şifa dilerim” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)