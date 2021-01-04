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Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın Acı Günü

1999’da Zeytinburnu’na Belediye Başkanı seçildiği dönemde ilçenin alt ve üst yapısına yönelik yaptığı çalışmaları ile kesintisiz olarak 4 dönem tam 20 sene gece gündüz Zeytinburnu halkı için emek veren ve 31 Mart 2019’da da 5.dönemi olarak partisi olan Ak Parti tarafından Beykoz’da belediye başkanı aday yapılarak seçimi yüksek bir oy oranı ile kazanan Murat Aydın’ın annesi Meliha Aydın ve babası Mehmet Kahraman Aydın bir hafta ara ile yakalandıkları KOVİD 19 hastalığına yenik düşerek hayata veda ettiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2021 Pazartesi 08:31
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın Acı Günü
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ALLAH’TAN BAŞKANIN ANNE VE BABASINA RAHMET,GERİDE KALANLARA DA SABIR VERSİN…

Gazetemizin genel yayın yönetmeni ve Murat Aydın’ın aile dostu Hüseyin Çetiner’in başkan ile yaptığı telefon görüşmesinde Aydın şunları söyledi “Hükümetimizin,sağlık bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın bu virüsten kurtulmamız adına ortaya koydukları çalışmaları takdir ile karşılıyorum.

Herkesin bildiği üzere bu hastalık zengin,fakir, tanınan, tanınmayan ayrımı yapmıyor. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda insan ne yazık ki bu virüsten dolayı hayata veda etti.

Bugün bizim dünyaya gelmemize deden olan canımızın bir parçası olan annemi ve babamı bu hastalıktan hakkın rahmetine yolcu ettik.

Bu hastalığa yakalanıp yaşam mücadelesini kaybeden bütün hastalarımıza Allah’tan rahmet hastanelerde ve evlerinde şifa bekleyenlere de rabbimden şifa dilerim” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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