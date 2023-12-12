Basın Emekçisi Hıdır Ulağ CHP'den Meclis Üyesi A.Adayı
15 Yıl içinde toplamda 1.100 kez İBB Meclisi ve İl Genel Meclisi toplantılarına katıldım CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aday Adayıyım. İBB Meclisinden 15 yıllık Meclis toplantılarından yaşadığım ve gerçekleştirdiğim bilgi, birikim ve deneyimlerimi parti yetkililerimiz uygun görür ve takdir eder ise CHP'den İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak devam etmek istiyorum.
15 yılı geride bıraktığım 2009-2014 dönemi İstanbul İl Genel Meclisi, 2009-2024 dönemi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grupu Basın Danışmanlığı görevim boyunca 15 Yıl içinde toplamda 1.100 kez Meclis toplantılarına katıldım.
5 yıl yani 60 aylık meclis toplantılarının oturumların toplamı, tatil olması sebebi ile yılda 1 ay yani 5 gün oturum yok, 55 oturum çarpı 5= 275 oturum İstanbul İl Genel Meclisi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarına 3 dönem 275×3=825, Toplamda 825+275=1.100 kez Meclis toplantılarına katıldım. 15 yıl içinde sadece 5 kez Meclis toplantılarına katılmadım; Kızımın doğduğu ertesi günü, Ablamın vefatının ertesi günü ve 3 kez de Annemin acil rahatsızlığından dolayı toplamda 5 kez Meclis toplantısına katılmadım. 2009-2014 yılları arası 5 yıl İl Genel Meclisi ve 2009-2019 yılları arası 10 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantılarında her ay oturum haftasında en az 3 gündem dışı konuşma en az da 5 yazılı veya sözlü önerge olmak üzere CHP'li Meclis Üyelerimizin yaklaşık 4 bin adet konuşmalarını ve Meclis Üyelerimizin yazılı ve sözlü önergelerini haberleşirip basına ve kamuoyuna sundum. 15 yıllık Meclis toplantılarından yaşadığım ve gerçekleştirdiğim bilgi, birikim ve deneyimlerimi parti yetkililerimiz uygun görür ve takdir eder ise CHP'den İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak devam etmek istiyorum. Aday Adaylığı dosyamı 05 Aralık 2023 günü İlçe Başkanlığımıza teslim ettim. CHP Parti Okulu Egitimi Alan Hıdır Ulağ 53 yaşında, 17 yıldır Basın Kartı sahibidir. Onyıllar boyunca İstanbul'da Kent gazeteciliği görevinde binlerce habere imza attı.
Başta İstanbul Valiliği’nin, İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, İstanbul Ticaret Odasının ve İstanbul'daki Sivil Toplum Kuruluşlarının, Derneklerin, Vakıflarının, Muhtarların gerçekleştirdiği proje ve hizmetlerini vede vatandaşarın ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını, iyi ve kötü günlerini gazeteci olarak takip ederek ve izleyerek binlerce habere imza attı. İstanbul'da etkinliklere ve açılışlara katılan Başbakanları, Bakanları, Milletvekillerini takip ederek önemli ve gündem yaratan sorular sordu, hazırladığı haberleri kamuoyuna sunarak imza attı. Onyıllar boyu İstanbul'daki tüm Siyasi Partilerin İl ve İlçe Başkanlıklarının haberlerini yaptı, röportajlara imza attı. Yine Siyasi Parti Genel Başkanlarını takip ederek önemli haberlere imza attı. Saygı ve Sevgilerimle Gazeteci Hıdır
ULAĞ CHP İBB MECLİS GRUBU BASIN DANIŞMANI KISACA ÖZGECMİŞ:
1970 Tunceli Doğumlu: 1991 yılından 1995 yılları arası Küçükçekmece Belediyesi'nde Basın Koordinatörlüğü görevini yaptı. 1994 yılında İstanbul geneli haftalık yayın yapan Kent YAŞAM Gazetesi'nin Kurucu Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yaptı. 1995 yılında Zeytinburnu Belediyesine yatay geçiş yaparak, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde Tiyatro Bölümü sorumlusu olarak 4 yıl görev yaptı. Zeytinburnu Belediyesinde çalıştığı 4 yıl boyunca Kent YAŞAM Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde istifa ederek, sık olmamakla beraber önemli haberlere muhabir olarak imza attı.
Zeytinburnu Belediyesi'nde istifa ederek 2001 yılında Kent YAŞAM Gazetesi'nde Haber Müdürü olarak tekrar göreve başladı. 2004 yılında tekrardan Kent YAŞAM Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevine başladı. İstanbul 3. Bölgede günlük yayınlanan Haber MANŞET 2007 yılında 212 sayılı Basın Sigortası kapsamlı sözleşmeli olarak Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü Kadrosunda 30 ay görev yaptı.
2009 yılında İstanbul’da günlük yayınlanan Gazete34'ün Düzeltmen kadrosunda 212 sayılı Basın Kanunu cercevesinde sözleşmeli olarak çalıştı. 2012-2016 yılları arası 4 yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) en üst düzey sözleşmeli devlet memuru ünvanlı CHP Grubu Danışmanlarından biri olarak Dış Görevli CHP İBB Meclis Grubu BASIN DANIŞMANI’lığı görevini yaptı. 2009-2014 İstanbul İl Genel Meclisi CHP Grubu Basın Danışmanı, 2009-2023 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grubu Basın Danışmalığı görevini halen yapıyor,