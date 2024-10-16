Sevgili dostlarım hepinize Selamünaleyküm,

Ülkenin yoğun gündemi içinde yerel mahkemenin 3 sefer İstanbul halkının oyunu yükselterek seçtiği İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün HAPİS ve 4 Yıl siyaset yasağı gibi ağır bir ceza kamuoyunda çok konuşulmadığı için halkın bu konuda çok bilgisi olmadığını sokak röportajı yaparken anladım.

Türk Dil Kurumuna göre Ahmak’ın ne demek olduğunu merak ettim ve baktım şu demekmiş ; “Ahmak: Aklını gerektiği gibi kullanmayan, bön, budala, aptal.”

İmamoğlu o zamanki bakan Soylu bana Ahmak dedi bende ona dedim demişti.

Velev ki mahkeme heyetine desin bu sözün cezası eğer 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl siyaset yasağını gerektiriyorsa acaba bu ülkede halkına SÜRTÜK, ÇÜRÜK, ÇAPULCULR, CİBİLİYETSİZLER ,AL ANANI DA GİT başta olmak üzere daha sert ifadeler kullananlar hakkında bırakın hapis cezası vermeyi dava bile açılmadı.

Yıllar önce şiir okuduğu için hapis cezası verilen Erdoğan’a da haksızlık yapılmıştır ondan tam 35 sene sora İmamoğlu’na basit biz sözden dolayı bu kadar ağır bir ceza verilmesi kabul edilebilir değil.

Kısa bir süre önce Ak Partili belediye başkanlarının 30 yıldır yönettiği Pendik ilçesinde bir sokak röportajı yaptım.

Sorulardan birisi de “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AHMAK davası olarak bilinen davadan dolayı 2 yıl ,7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl ‘da siyaset yasağı cezası aldı sizce bunu hakketti mi etmedi diye sorduk… (Video :İstanbul Times Tv özel YouTube Kanalından izleyebilirsiniz)

Ülkücü ve Milliyetçi olduğunu söyleyen bir vatandaş aynen şunları söyledi “ Eğer İmamoğlu bu sözden hapis ve siyaset yasağı cezası aldıysa daha kaba ve sert konuşan siyasetçilere İDAM Cezası verilmelidir dedi.

BU AHMAK DAVASI TERS TEPER AĞALAR DEMEDİ DEMEYİN

Hiç unutmuyorum Recep Tayyip Erdoğan 26 Mart 1999’da Pınarhisar cezaevine gitmeden önce Saraçhanede halka hitap edecekti.

O zaman Cağaoğlu’nda yayıncılık yapan 27 yaşında genç bir yayıncı olarak üzgün ve mahsun bir şekilde belki bizlere bir şeyler söyler de kedisine faydamız olur düşüncesi ile saatlerce orada bir duvarın üstünde oturup beklediğim aklıma gelince aradan 30 yıl geçse de bu konuda bir arpa boyu yol almadığımızı görmek beni üzdü.

Vallahi de billahi de bu AHMAK SÖZÜNDEN DOLAYI İmamoğlu’na verilen ceza İstinaf’ta ve Yargıtay da onaylanır yürürlüğü konulmak istenirse hiçbir maddi menfaat beklemeden sadece ayakta duraca kadar yatmanın dışında gece gündüz bu ZALİM kararın ortadan kalkması için çalışmazsam NAMERDİM…

EĞER İstinaf en yakın sürede yerel Mahkemenin kararını düzeltmesi için geri sevk etmez ise ülke demokrasimiz çok ağır bir yara alır.

Eğer siyasetçiler söyledikleri sözler sayesinde bu kadar ağır ceza alırsa emin olun ortada siyaset yapacak kimse kalmaz.

Bahçeli defalarca Anayasa Mahkemesi kapatılsın dedi,bırakın ceza almayı dava bile açılmadı.

Erdoğan mertliği ve dürüstlüğü sever en güçlü rakibinin basit bir söz olan AHMAK’Tan dolayı devre dışı bırakılmasını kabul edecek bir zihniyette olmadığını düşünüyorum.

Erdoğan Tarihe dürüst ve temiz bir mazi bırakmak istiyorsa açık ve seçik bir şekilde ben rakibimin AHMAK dediği için siyaset dışı kalmasını istemem sözünü bir konuşmasında söylese eminim yargı hatasını düzeltir ve bu FAHİŞ Hata İSTİNAF Sürecinde döner siyaset rayına girer.

Erdoğan’da bir daha aday olmak istiyorsa danışmanı Mehmet Uçum’un seçmen ile dalga geçercesine erken seçim 2027’nin ikinci yarsında olmalı demesi ÇOK AYIP VE YANLIŞTIR.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2026 Kasım ayı gayet makul ve yerinde bir karardır erken seçim için.

Erdoğan ve heyeti bu tarihe kadar enflasyonu düşürsün, konut,kira fiyatları başta olmak üzere gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları geriye çekilmesi için çaba sarf etsin kademeli emeklilik ile EYT’ de yapılan hatayı düzeltsin vergi ve SGK borçlarına adil bir yapılandırma yapsın.

Deprem konutlarını büyük oranda bitirsin. Erdoğan 2 sene içinde HAKSIZ YERE CEZAEVİNDE YATANLARA yeniden yargılama yolunu açacak düzenlemeler başta olmak üzere halkın faydasına olan bir çok güzel işe imza atsın ve bu rahat ortam içinde Kasım 2026’da erken seçime varım desin herkes rahat bir nefes alsın…

Ekrem İmamoğlu’na basit AHMAK sözü için 3 yıla yakın hapis ve 4 yıl siyaset yasağını toplumun kabul edip içine atması beklenmemelidir.

Bu benim şahsi düşüncem de değil bu yazıyı yazdığım ana kadar sokakta İmamoğlu bu cezayı hak etimi etmedi mi soruma verilen cevapların % 98’i kesinlikle hak etmedi oluyor. Bunların içinde Ak Parti,MHP ve diğer siyasi parti seçmeni olduğunu söyleyen çok sayıda seçmende var.

Bu konuda uzun uzun yazılar yazmak mümkün ama her şey ayan beyan ortada olduğu halde İBB başkanı İmamoğlu’nun ben o sözü yargı mensuplarına demedim beyanı varken yok sen bana dedin diyerek hukuki olmaktan çok siyasi bir karar olduğu kokusu bariz olan bir kararı bu halk KABUL ETMEZZZ.

Diyelim ki Ekrem İmamoğlu bu sözü yani AHMAK kelimesini yargı mensuplarına söylemiş olsun karşılığı 3 yıl hapis 4 yıl siyaset yasağımıdır ?

Elbette ki Erdoğan veya diğer bir Ak Parti li yetkili yargıya böyle bir karar verin demez ama durumdan vazife çıkarmak isteyen bazı yargı mensupları böyle bir karar versek hükümetin hoşuna gider diye düşünmüş olabilirler ve bu tür bir karar verme ihtimalleri halkın duygu ve düşünce dünyasında çok hakim.

Bir insan,bir gazeteci olarak benimde bu cezayı kabul etmem mümkün değil,nasıl ki Erdoğan şiir okuduğu zaman verilen hapis cezasını kabul etmeyip onu reis-i cumhur yapama kadar maddi ve manevi destek verdiğim gibi şu an sıra HAKSIZLIĞA UĞRAYAN Ekrem İmamoğlu ‘nun yanında durmak kadar insani bir şey yoktur.

Her gün halkın içinde olan ve sokak röportajı yapan bir basın mensubu olarak seçmen ile iç içe olan biri olarak halkımız İSTİNAF’ın kararını dört gözle bekliyor.

Bu haksız ve zalim cezanın geri tepmesi ümidim yüksektir bu İmamoğlu için değil ülke için lazımdır.

İstanbul Times – Hüseyin ÇETİNER -16 EKİM 2024