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Saygısız Ve Hadsiz Bülent Kerimoğlu

İBB kuruluşu İSKİ’nin 450 Milyon liralık alt yapı yatırım yaparak Bakırköy’de yaptığı çalışmaları tanıttığı bir basın toplantısı yaptı. İlk olarak programın sahibi İSKİ Genel müdürü kısa bir sunuş yaptı. Akabinde sunucu çalışmanın yapıldığı Bakırköy ilçe belediye başkanı Bülent Kerimoğlu'nu sahneye davet etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Temmuz 2023 Çarşamba 17:42
Saygısız Ve Hadsiz Bülent Kerimoğlu
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PROGRAMIN SAHİBİ İMİŞ GİBİ UZUN UZADIYA YAPTIĞI ÇALIŞMALARI ANLATARAK SAYGISIZLIK YAPTI…

Başta basın mensupları olmak üzere Programa katılan bir çok kişi Bakırköy Belediye başkanı Bülent Kerimoğlu ‘nun programın ev sahibi İSKİ genel müdüründen çok fazla konuşması saygısızlık olarak ifade edildi.

ÇALIŞMALARINI ANLATMAYA ÇOK MERAKLI İSEN KENDİN BİR BASIN TOPLANTISI YAPARAK İSTEDİĞİN KADAR KONUŞ KERİMOĞLU …

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu nezaket gereği yatırım yaptığı ilçelerde belediye başkanına kısa bir söz hakkı veriyor. Başkanların % 99’u nezaket kuralarına uyarak yatırım için teşekkür edip çok kısa bir konuşma yaparken Kerimoğlu ise başkalarının organize ettiği toplantılarda haddini aşarak bütün katılımcıların sabrını zorlamakta sakınca görmüyor.

BAKIRKÖY BELEDİYE ÇALIŞANLARI VE İLÇE HALKI İÇİNDE BİR ANKET YAPILSIN KERİMOĞLU’NDAN MEMNUNİYET ORANI % 20’Yİ BULMAZ

İstanbul Times Tv Ve Gazetesi olarak sık sık Bakırköy’de sokak röportajı yapıyoruz. Bakırköy seçmeni Kerimoğlu ile ilgili soru sorulmamasına rağmen sık sık bir çok konuda şikayetlerini iletiyorlar.

Kerimoğlu temizlik,zabıta hizmetleri ve hakla ilişkiler konusunda sınıfta kalan bir belediye başkanı olmasına rağmen yaptığı konuşma da sanki ilçe halkının memnuniyet oranı % 90 mış gibi konuşması orada bulunan Bakırköylüleri çileden çıkardı .

MİKROFONU ELİME ALDIM NASILSA KİMSE ELİMDEN ALMAZ DERCESİNE BAŞKASININ TOPLANTISINI PROVAKE ETME BAŞKAN…

İstanbul Times Yayın Grubu olarak Bakırköy Belediye başkanı Bülent Kerimoğlu’nun daha önce aynı şekilde birkaç kez daha sabırları zorladığına tanık olduğumuz için herkesin bu saygısızlığı iyi karşıladığımızı düşünmesinin istemeğimi için en azında kendi adımıza bu yanlışlığını kendine söylemek sorundayız. Çalışmalarını anlatmak istiyorsanız ve CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj göndermek istiyorsanız kendiniz bir toplantı düzenleyip istediğiniz kadar konuşabilirsiniz.

İBB ve İSKİ’nin nezaketen size söz hakkı vermelerini suistimal ederek orada bulunan her kesin hakkına girmeniz doğru değil.

Basın mensubu olarak oraya sizin reklamınızı dinlemeye değil İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapılan çalışmalar hakkında vereceği bilgileri dinledik.

Eğer konuşmanızda bahsettiğiniz gibi Türkiye genelinde bir çok alanda tek olduğunuzu düşünüyor ve buna inanıyorsanız bu çalışmalarınızı nezaketen size söz hakkı verilen başka bir kuruluşun toplantısında değil kendinizin ev sahipliği yaptığı bir toplantıda anlatın Kerimoğlu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 19.07.2023 17:49
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