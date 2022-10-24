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Bakırköy’de Avukatlık Hizmeti

Uzun zamandır hukuk alanında başarılı Bakırköy’de avukatlık hizmeti ile hukuk büromuz her türlü davalarda başarıya ulaşmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ekim 2022 Pazartesi 18:34
Bakırköy’de Avukatlık Hizmeti
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Bakırköy’de avukatlık hizmeti ile her zaman alanında lider konumda olan hukuk büromuzda en kaliteli ve en güvenilir olumlu sonuçları almanız sağlanmaktadır. İşinde uzman olan ve son tecrübeli profesyonel avukatlarımız ile hukuk büromuz tüm ihtiyacınız olan dava çeşitlerinde başarılı olmanın en güvenilir yolu olmaktadır. İhtiyacınız olan avukatlık hizmetleri için hiç zaman kaybetmeden hukuk büromuz ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Bakırköy Avukatlık Hizmet Alanları

Dünyanın her yerinde insanların başına farklı anlamlarda olaylar ya da farklı durumlar meydana gelebilir. Bu durumda haklarını aramak için hukuki anlamda destek alamaya ihtiyaç duyarlar. Bundan dolayı almaları gereken destek için son derece alanında başarılı olan avukatlık hizmetleri alınması gerekir. Çünkü hukuki anlamda alınması gereken destek hayati önem taşımakta ve kesinlikle hatalı davranmamak gerekmektedir. Bu neden ile avukat seçiminde hizmet alanlarında olan başarısına dikkat edilmelidir. Bakırköy avukat hizmetleri büromuzda şunlardır;

  1. Aile Hukuku
  2. Ceza Hukuku
  3. Bilişim Hukuku
  4. Gayrimenkul Hukuku
  5. Gümrük Hukuku
  6. İcra ve İflas Hukuku
  7. İnşaat ve İş Hukuku
  8. Miras Hukuku
  9. Vergi Hukuku
  10. Ticari Şirketler Hukuku
  11. Spor Hukuku
  12. Uluslararası Hukuku
  13. Vatandaşlık Hukuku

Her alanda başarıya ulaşmanız için en güvenilir ve doğru yollardan hakkınızı savunacak profesyonel avukat kadromuz her konuda yardımcı olmaktadır. Her türlü dava çeşitlerinde çok daha kısa sürede olumlu sonuçlar alabilmek ve savunmanızın uzman kişiler tarafından yapılması için hiç zaman kaybetmeden hukuk büromuzdan yardım alabilirsiniz. Tüm dava çeşitlerinde en güvenilir hizmetleri sunan büromuzda dava takipleri düzenli olarak zamanında yapılmaktadır. Başarıya ulaşmak ve hakkınızı almak için her zaman hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

İş Hukuku Avukatı Hizmetleri

İş hukuku işçi ile iş veren ilişkilerinin düzenlendiği, işçinin yükümlülüklerini, iş verenlerin uymakla hükümlü oldukları koşulları belirleyen, iş hayatının hukuki temelde hak ile alacakları belirten kuralların tümüne denilmektedir. İş hukukunda işçilik alacakları davası, işe iade davası, iş kazasından dolayı meydana gelen maddi ve manevi tazminat davası ve hizmet tespiti davası gibi davalar görülmektedir.

Hem işçi hem de iş veren açısından yaşanan bu gibi uyuşmazlıkların bir iş hukuku avukatı ile çözüme ulaşması en doğru karar olacaktır. Bu neden ile yapılması gereken davadan olumlu sonuçlar elde etmek için profesyonel kişilerden yardım alınması gerekir. Her zaman alanında lider konumda olan hukuk büromuzda en güvenilir ve başarılı iş hukuku avukat hizmetleri alabilirsiniz. Bakırköy avukatlık hizmeti ile her zaman adından söz ettiren hukuk büromuzda ücretler çok daha uygun olmaktadır. Başarılı olmak için avukat kadromuz çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.

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