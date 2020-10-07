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Bakırköy Belediyesi Memurlarından Fakslı Eylem

Haftalardır eylemlerini sürdüren Bakırköy Belediyesi Memurları, Toplu Sözleşme imzalamayan Başkan Bülent Kerimoğlu’nu CHP Genel Merkezine faks çekerek şikayet ettiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ekim 2020 Çarşamba 09:45
Bakırköy Belediyesi Memurlarından Fakslı Eylem
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Belediye önünde toplanarak her Salı ve Perşembe günleri protestolarını gerçekleştiren çalışanlar, bu gün de belediye önündeki alkışlı protestolarının ardından PTT’ye sloganlarla yürüyerek CHP Genel Merkezine faks yolladılar.

Faks yoluyla Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nu CHP Genel Merkezine şikayet eden Memurlar, “Toplu sözleşme imzalamayan, haklarımızı gasp eden Kerimoğlu’nun yaptıklarının ülkeye umut olmak isteyen ve iktidara talip olan CHP’nin programlarıyla çeliştiğini ve umut olamayacağını” dile getirdiler.

Hak aradıkları için yaptıkları eylemlerden sonra Kerimoğlu’nun tutumunun devam ettiğini ve ödeme yapmayıp eski sözleşmenin hükümlerini yerine getirmeyerek suç işlediğini belirten belediye memur çalışanları adına Tüm Bel-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Adem Erdem, “Eylemlerimiz, haklarımız verilip, toplu sözleşme imzalayana kadar devam edecek. Bugün çalışan tüm arkadaşlar faks çekerek CHP Genel Merkezine Belediye Başkanı Sayın Bülent Kerimoğlu’nu şikayet etti” dedi.

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