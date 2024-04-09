MİNİK BİR ÖRNEK VERMEK GEREKİRSE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AVUKATI AHMET ÖZEL BU ÜNVANI BASIN MENSUPLARINI BASKI ALTINA ALMAK İÇİN AKLA HAYALE GELMEYEN DAVALAR AÇARAK BASINI ÇOK ZOR DURUMA SOKTU…

Daha Öce Ak Parti İstanbul İl Yönetim kurulu üyesi olan Anadolu Ajansı (AA) nın avukatı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı vekaletini alan avukatı Ahmet Özel’in basın mensuplarına yaptığı zulümleri ve işleri yapamaz hale getirdiğini daha önce defalarca söyledik ama parti güçlü olunca bu seslere kulak veren ne yazık ki olmuyor.

Başta bu tür kamu’nun gücünü kullanıp halk’ı ezen Ak Partili eski ve yeni yöneticiler kalbini kırdıkları insanlardan hem bu dünya için hem de ahiretleri için hatalarını düzletip helallik almaları gerekir.

AK PARTİLİ YÖNETİCİLER 22 YILDA HALKIN HAYATINI ZORA SOKACAK ÇOK HATALAR YAPTI…

Özelikle 2013-2023 döneminde tam 10 yıl Ak Parti tepe yönetimi Ortak akıldan ziyade ben her şeyi bilirim mantığı ile yönetilmeye çalışıldı. Örnek olarak faizin düşülmesi makul ve mantıklı görülüp yıllarca bu hatalı görüş savunularak ben ekonomistim denilerek hatalı bir yol takip edildi.

Evet Faiz İslami olarak yasaklanmıştır ama diğer estrümanlarla beraber olursa işe yarar. Örneğin İslamiyette ki karz-ı hasen yani karşılıksız borç verme müessesesini ve diğer parametreleri çalıştırmadan faizi yok etmeye çalışırsan bu ters teper.

İslami bütün kural ve kaideleri uyguladıktan sonra faize son vermek zor değil.Ancak Bütün iş ve işlemler taguti düzene göre yapıldıktan sonra alt yapısı olmadan faizi kaldırdım demek hiçbir anlam ifade etmez.

Bankacılık sistemini yaşam felsefesini ve hayat nizamını İslami usul ve kaidelere göre dizayn etmeden İslamiyet Faizi yasakladı ben de istemiyorum demekle bu işler olmaz.

İslam dini devletleri ve aileleri yıkan faizi hemen yasaklamamıştır. Tedrici olarak bütün alt yapılarını yaptıktan sonra faiz alıp verenlere karşı HARP ilan edecek derecede bu melanet işe karşı çıkmıştır.

Parti daha önce bir kaç seçimde oyu düşünce kendimizi hesaba çekeceğiz deyip bir çok süslü laf ettiği halde ne yazık ki hiçbir şey değişmemişti.

ENFLASYON DÜŞÜP HAYAT NORMAL’E DÖNMEZSE AK PARTİNİN İŞİ ZOR

Ak Parti ekonomi yönetimi emekli maşını veya asgari ücreti ne kadar yükseltirse yükseltsin bunun çözüm olmayacağı gün gibi ortada duruyor. 2009 Yılında en büyük para birimimiz olan 200 TL lik Banknot ile 132 dolar alınabiliyordu.

Bugün ise 200 TL ile sadece 6 dolar alınabiliyorsa bu en basit tabiri ile paramızın değeri % 97 düşmüş oluyor.Böyle berbat bir çöküşte hiçbir hükümetin iktidarda kalmaması lazım.

Ancak Ak Parti Okul aile birliklerinden,medyadan,ticaret odasına kadar bütün yapılarda söz sahibi olduğu için bu kötü ve çarpık ekonomik gidişata isyan edenler olmadığı için ne yazık ki kötü gidişle olsa bile hükümet iş başında duruyor.

DAR GELİRLİ GRUBUN EV ALMASI ARTIK İMKANSIZ,ÇOCUKLARINI EVLENDİRMESİ HAYAL,İSTEDİĞİNİ YEMESİ İSE LÜKS OLDUYSA, İŞ BAŞINDAKİ HÜKÜMETİN SUÇU ÇOKTUR…

Bundan 4/5 yıl önce 3/5 kişilik bir ailenin restoran’a gidip yemek yemesi gayet normal iken bugün bu lüks oldu. Asgari ücret ile çalışan birisi 2019’dan biraz birikim biraz borç birazda taksit ile yaşayacağı bir daire alması mümkün idi.

Gazetemizde çalışan bir arkadaşımız 2019 aralığında 3+ 1 Başakşehir de 115 M2 lik bir daire için sahibi ile 470 bin TL ye anlaşıyor 120 bin TL peşin geriye kalan 350 bin TL için de 7 yıl 6.127 TL de sabit taksit ile ev satın alabildi.

Bugün 17.000 TL asgari ücret alan birisi o zaman 470 bin TL olan bu dairenin bugünkü fiyatı 5 milyon TL olduğu için alabilme imkan ve ihtimali ortadan kalkmıştır. Hakeza beyaz eşya ev tutma ve diğer masrafları göz önünde bulundurursanız gençlerin evlendirilmesi de artık hiç kolay değil.

AK PARTİ’NİN HATALARI DÜZELTMESİ HİÇ KOLAY DEĞİL AMA ÇABALARSA SAMİMİ OLURSA VE KUL HAKKINA RİAYET EDERSE VE HALKI BUNDA SAMİMİ OLDUĞUNA İKNA EDERSE VE ESFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜREBİLİRSE BELKİ YİNE YAPILACAK İLK SEÇİMDE HALK’TAN OY ALABİLİR AKSİ HALDE SONU ANAP, DYP VE DSP’DEN HİÇ DE FARKLI OLAMAZ …

Ak Parti halkın demokratik hakkını kullanmasının önünü açacak. Herkese bir suç uydurup susturmaya çalışmayacak.Enflasyonu acilen tek haneye düşürecek önlemler almalı.Enflasyonun düşmesi içinde dolar 4 lira iken yaptığı yap işlet devret modeli ile yapılan köprü yol ,hastane ve diğer yapılar için dolardan vazgeçecek yol ve yöntemler bulmalı. Garanti verme maddesi ortadan kaldırılmalı.

Kendi öz kaynağın yoksa Çanakkale ,Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüsünü yaptırmayacaksın.

Bugün Osman Gazi köprüsünde bir otomobilin geçişi için vatandaştan 290 TL alınıyor.

Bunun kat be kat fazlası da döviz artış farkı olarak devletimiz ödüyorsa bu köprü eğer çok lazım idiyse kendi öz kaynaklarımız ile yapamaz mıydık ?

Sırf köprü ve yol yaparak seçmen’e işte kasamdan para çıkmadan şunu veya bunu yaptım demek için artan kur farkından ve garantiden dolayı hazinemiz hortumlanıyorsa biz halk olarak zararımıza olan bu tür köprü ve yolları istemiyoruz.

Eskiden ödediğimiz vergiler yol,köprü su ve elektrik olarak bize dönerdi.Bugün biz köprü ve yollara ciddi yüksek bir bedel ödeyerek geçiyorsak,Mehmet Cengiz Elektrik ’ten halkın anasını DÜTTTT yapıyorsa su bedelinden hem temiz hem de atık su bedeli olarak 2 kez ödüyorsak peki ödediğimiz vergiler nereye gidiyor ?

AK PARTİ SAMİMİ BİR ŞEKİLDE İŞ YAPTIĞI MÜTEAHHİTLERİ VE DIŞ SERMAYE İLE MASAYA UTURUP BİZ ANLAŞMA YAPARKEN DOLAR 4 LİRA İDİ ŞU AN 32.5 OLDU BU İŞİ DÖNDÜRME ŞANSIMMIZ YOK YENİ BİR YAPILANDIRMA YAPMAMIZ ZORUNLU HALE GELDİ DEMESİ LAZIM …

Hükümetin Yeni yapılandırma istemesinin önünde çok haklı nendeler var .ilk olarak 100 yılda bir yaşanan büyük bir felaket olan pandemi gerçeği var. İkinci olarak bölgemizi derinden etkileyen Rusya –Ukrayna savaşı ve Arap ülkelerindeki değişimler gösterilerek yap işlet devret modeli ile zararımıza işleyen meddeleri düzeltmek şart olmuştur.

Sonuç olarak AK PARTİ yöneticileri yaptıkları hataları ve halkın zararına olan bir çok konuyu biliyor. Hükümet af ise af düzeltme ise düzeltme yaparak toplumun rahat bir nefes almasını sağlamalıdır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)