ERDOĞAN’IN BÜTÜN HESABI EN BÜYÜK RAKİP OLARAK GÖRDÜĞÜ EKONOMİYİ DÜZELTİP CB. SEÇİMİNİ KAZANMAK VE AKABİNDE 4 YIL İSTANBUL’U İLMEK İLMEK ÇALIŞAN İL BAŞKANI ADULLAH ÖZDEMİR İLE İBB’Yİ KAZANMAK İÇİN BUGÜNDEN HAMLESİNİ YAPTI….

Erdoğan aşkım dediği İstanbul’u Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ülkenin en önemli kazanılması gerekir seçimi olarak gömdüğünü kendisi daha önce ifade etmişti.

Normal şartlar altında göre ülkemizde genel seçim 2028’yılında yapılacak. CHP başta olmak üzere bir çok muhalefet partisi acilen ülkemizin erken seçime ihtiyacı var diyerek sık sık seçim istiyorlar.

ERDOĞAN BİR ÇOK ŞEYİ YAPARAK KENDİ HESABINA GÖRE SEÇİMİN NORMAL SÜRESİNE 6 AY KALA ÖNE ALIP ADAY OLABİLMEK İÇİN BİR HAYALİN İÇİNDE …

Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde aday olup yeniden kazanmak için bir çok engel buluyor. Birinci engel 2025’de terör’ü bitirip 40 yıllık sorunu ben çözdüm demek için ciddi bir çalışmanın içine girmiş durumda..

Erdoğan’ın ikinci adım hayat pahalılığını önlemek için enflasyonun düşürülmesi için çabalıyor ekonomi yönetimi ile.

Üçüncü adım ise vergi ve SGK yapılandırmasını yaparak hem devlete gelir getirecek bir kapı açmak hem de esnafa nefes aldırmak.

Dördüncü adım ise ciddi bir haksızlığa uğrayan kademeli emeklilik mağdurları ile alakalı bir düzenleme yapılacak acilen.

Bu dört ana başlık dışında ülkemizin şu an baş etmek zorunda olduğu bir çok sıkıntı ve soru ile yüzleşmenin zamanı geldi.

30Ekim 2024’de Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanı Prof. Dr Ahmet Özer şafak operasyonu ile göz atına alıp tutuklanmış ve yerine kayyım atanmıştı .

13.01.2024 tarihinde ise Beşiktaş Belediye başkanı Rıza Akpolat Balıkkesir’ de gözaltına alınarak tutuklanıp İstanbul’a getirildi.

2016 yılında çıkarılan bir düzenleme ile kayyım gibi bir ucube hukuk sistemimize sokulmuştu.

Önce Bir şeyler öne sürerek başkanı görevden alıyorsunuz.Akabinde geçici olarak kayyım atadık deniyor ama hiçbir zamanda diğer seçime kadar kayyım bir türlü atandığı yerden çekilmiyor.

İMAMOĞLU’NU SANDIKTA 5 KEZ YENEMEYENLER ACABA KAYYIMIN ALT YAPISINI MI HAZIRLIYORLAR …

Ekrem İmamoğlu 2014 yılında Ak Partiadaı Yusuf’ Uzun’a karşı girdiği Beylikdüzü Belediyesini kazanarak bu seçim döneminde İstanbul’da Ak Partiden CHP’ye geçen tek ilçe olmuştu. Ekrem İmamoğlu AK Partiye karşı ilk seçimini burada kazandı.

31 Mart 2019’da Meclis çoğunluğu Ak parti de olmak üzere başkanlığı kazandı.Ancak Ak Parti akla mantığa aykırı olarak aynı seçim sandığında kullanılan muhtar seçimimi, İBB Meclis üyesi seçimini,İlçe Belediye başkan seçimini ve İlçe Meclis üyesi seçimlerini geri saydı sadece kaybettiği İBB başkanlık seçimini .iptal ederek 23 Haziran 2019’da yeniden seçime gitti.

Bu Kadar zor ve çılgın bir kararı alan Ak Parti yönetimi demek ki İmamoğlu sandıklara sahip çıkmasaydı zaten AK Partinin o zaman ki İstanbul il başkanı Bayram Şenocak ve İBB adayları Binali Yıldırım 3.870 oy farlı ile kazandık diye üst geçitlere afiş bile astılar.

İmamoğlu toplantı üstüne toplantı yaparak .seçimi ben kazandım dedi ve ilk turda İmamoğlu’nun kazandığı kabul edildi ama akabinde bir şeyler oldu denilerek 100 yıllık Türkiye Cumhuriyetinde olmayan bir iptal süreci seçmene yaşatıldı..

Seçmen iradesini yok sayanlara ciddi bir ders vererek 807 bin oy farkı ile İmamoğlu’nu rekor bir fark ile 2 kez seçti.

İmamoğlu Ak Partiye karşı 4.seçim zaferini ise 31 Mart 2023 Yerel yönetim seçimlerinde rekor oy farkı ile seçimi kazandı.

Başkan Ekrem İmamoğlu Ak Partiye karşı 5.seçim zaferini ise .Türkiye Belediyeler Birliğinde seçimi kazanarak 5 sene içinde 5.zaferini elde etti.

Ak Parti Genel başkanı Erdoğan kendine karşı 5 seçim zaferi kazanan Ekrem İmamoğlu’nun yerine maymuncuk gibi kullanılan Kayyım kartını kullanır mı kullanmaz mı emin değiliz.

Erdoğan’ın kafasında 2027 nin 2.yarısında erken seçim kararı alıp yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmak için bir çabanın içine girdiğini saklama gereği duymuyor.

Eğer 2027’nin 2.yarısına kadar İBB’ ye kayyım atanmamış ise ve Erdoğan’da yeniden olur kazanır ise 2029 yerel yönetim seçimlerinde o zaman 4 yıllık il başkanı olan ve bütün ilçeleri tanımış olan İl başkanı Abdullah Özdemir’i sahalara sürüp İBB’ yi 10 seneden sonra İmamoğlu’ dan geri almak için bütün kozlarını oynayacak hamleler yapıyor…

Ancak yaptığımız sokak röportajlarında halkın Ekrem İmamoğlu sevgisi küçümsenemez durumda…

Eğer Ak Parti İmamoğlu’nu antidemokratik yol ve yöntemler ile saf dışı etmez ise ve olası bir erken seçimde Erdoğan ve İmamoğlu karşı karşıya gelirse şeçim de İmamoğlu’nun 6.zaferini elde edeceği söylemek mümkün..

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)