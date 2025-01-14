EKREM İMAMOĞLU’NA HAKARETTE KARAR MAHKEME HALUK BAYRAKTAR’I MAHKUM ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar hakkında açtığı hakaret davasında mahkeme kararını verdi. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Haluk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu’na 15.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararın gerekçesi bir ay içerisinde açıklanacak.

BAYRAKTAR’IN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI

Geçtiğimiz Nisan ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda Haluk Bayraktar, İmamoğlu’nu ağır ifadelerle eleştirmişti. Paylaşımda, “Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim,” ifadeleri kullanıldı.

İBB’DEN SERT YANIT VE DAVA

Bayraktar’ın paylaşımı sonrası İBB tarafından yapılan açıklamada, paylaşımın iftira içerdiği ve bu nedenle hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz,” ifadelerine yer verildi. Ardından da Haluk Bayraktar hakkında hakaretten tazminat davası açıldı.

DAVADA KARAR

14 Ocak 2025 tarihinde görülen duruşmada taraf avukatları duruşmaya katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı, “Müvekkilim ne PKK ne de başka bir terör örgütü ile ilişkilidir. Bu iddialar tamamen asılsızdır,” diyerek davanın kabulünü talep etti.

Haluk Bayraktar’ın avukatı ise müvekkilinin ifadelerinin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, hakaret eyleminin sabit olduğuna karar vererek, Haluk Bayraktar’ı yasal faiziyle birlikte 15.000 TL tazminat ödemeye mahkum etti. Tarafların kararı istinaf mahkemesine taşıma hakkı bulunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)