İMAN YARABİDEN İMAR YARABBİYE NASIL GELDİK

Zeytinburnu,Bakırköy,Küçükçekmece,Avcılar,Beylikdüzü ve Büyükçekmece sahilleri 2002’den sonra İmar yolsuzluğu ile karşı karşıya geldi. Doğu Roma ve Bizans İmparatorluğu 1.120 yıl, Osmanlı devleti 1453’den 1923’e kadar 470 yıl,Türkiye Cumhuriyeti 1923’den 2002’ye kadar 79 yıl halkın ortak kulanımına açık olan sahillere imar vermeyi bir yana aklında daha geçirmezken Ak Parti hükümetleri BAS PARAYI AL İMARI Mantığı ile hareket ederek kim çok para veridiyse ona imarı verdi.

SAHİLDEKİ ZEYTİNBURNU BELEDİYESİNİN ALTINDA 2000 YILLIK LAHİT VE MOZAİK ÇIKTI 200 METRE ÖTESİNDE YER ALAN MÖVENPİCK’İN ALTINDA NASIL HİÇBİR TARİHİ BULUNTU ÇIKMAZ ?

2000 Yıllık lahit ve mozaiklerin bulunduğu bölgede Bizans soylularının yazlık olarak kullandıkları saraylarının olabileceğini vurgulayan bilim insanları burada bu kadar eski lahit ve mozaik çıkmış ise çevresinde de mutlaka buna benzer yapıların olabileceğini vurguluyorlar.

Bazı görgü tanıkları 15 katlı Mövenpick otelde önce aynı alanda kısa bir süre önce yapılan 2 katlı Emelda deri binası yapılırken bir tarihi yapının ilgililerle haber verilmeden yok edildiği şaiyaları Zeytinburnu ilerinde yankılamıştı.

Anıtlar kurulu başta olmak üzere tarihi değerlerimizi korumakla görevli kurum ve kuruluşların 2000 yıllık lahit ve mozaiklerin olduğu yerden başlamak kaydı ile Büyük yalı projesine kadar ki alanda detaylı bir tarihi obje çalışması yapılmalıdır.

İMAR İZNİ BELEDİYE YERİNE KÜLTÜR BAKANALIĞINDA ALINDIĞI İÇİN GERİ ÇEKME YAPILIP YAYA KALDIRIMI OTEL TARAFINDAN YAPILMAMIŞTIR

Yabancı bir otel markası para kazanacak diye öğrenci velilerimizin can ve mal güvenliğini kimsenin tehlikeye atmaya hakkı yok. Okul çıkış saatlerinde velilerin bekleyeceği kaldırım otel tarafından olmadığından dolayı veliler trafiğe açık yolun üstünde bekliyorlar. Kimsenin halkımızın canı tehlikeye atmaya hakkı yok.

AVM VE BÜYÜK OTELLERİN GİRİŞ KAPILARA ANA CADDE ÜZERİNDE OLUR MU ?

Eski ismi ile Demirhane yeni ismi ile Abay caddesinde diren otele giriş verilmesi bir otobüsün otele müşteri getirip bırakması demek tek şeritli olan yolda trafiğin felç olması demektir. Bu arsa gariben Mehmet amca veya Ayşe teyzenin olsaydı aynı imar verilir miydi ?

MÖVENPİCK OTELİ RUHSATI 2013 YILINDA ALINDI 2024’DE BİTTİ

Eskiden 2 Katlı Emelda Derinin olduğu yer şu an Mövenpick Hotel oldu.Buranın ruhsaTı 2013 yılında o günkü yönetmeliğe göre emsal dışı alanların maksimum kullanıldığı bir proje.

Tasdik yapılmış projenin ilk halinde gezilmeyen terasları var iken daha sonra Zeytinburnu belediyesinin plan notlarından imar transfer hakkı kullanılarak buraya imar transferi yapılmış bir başka bölgedeki yolda kalan parsellerin imar hakkı bu projede tadilat ruhsatı olarak alınmış ve o daha evvel gezilemeyen teraslar kullanılır alan haline getirilmiştir.

İmar transferi başta olmak üzere Bazı konularda belediye devreden çıkartılarak kate kulle ile 15 katlı bina yapıp Zübeyde hanım caddesinde yer alan konutların rüzgarını, güneşini, denizden hava,almasını engellemek doğrumu ?

Otel binasını yapanlar Zeytinburnu Yenidoğan mahallesi Zübeyde hanım caddesinde daha önce denizi gören 5.kattaki dairesi olan bir hak sahibin yerinde olsa ne yapardı ?

MÖVENPİCK OTEL KANUNUNİ VE HUKİKİ OLABİLİR PEKİ AHLAKİ Mİ ?

Minareyi çalan kılıfını uydurur atasözünde olduğu gibi bu binayı yapanlar da varlıklı ve nüfuzlu kişiler oldukları için her engeli bir şekilde aşmayı bildiler.

Başlangıçta orada15 kat imar olmadığı için otel binasını yapan kişiler ilk olarak 2 katlı deri binası yaptılar.

Daha sonra ne olduysa oldu yeni yapılan bina yıkıldı yerine Zeytinburnu ilçesin kalbine saplanan bir hançer olan Mövenpick Otel yapıldı. Gecelik 300/500 dolar ödeyenler Marmara Denizinin keyfini yaşayacaklar ama Zeytinburnu’nun çamurunu ve tabakhanelerin pis kokuları ile buraya sahip çıkan insanların güneşini havasını kimsenin engellemesi doğru değildir.

Bu Binada Zeytinburnu ilçesinin silüetini olumsuz yönde etkiliyor buradaki imar 2002’den önceki gibi olmalıdır.

Bu ucube binalar halkımızın sağlığı ve yaşamını olumsuz yönde etkiliyorlar.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)