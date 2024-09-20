EV EKONOMİLERİNE KARINCA KARARINCA DESTEK OLAN KADINLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYALIM

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda 20 -22 Eylül tarihleri arasında Kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunduğu ürünler görücüye çıktı.

Tam 120 standın açıldığı etkinlikte; Örgü, El Sanatları, Takı, Amigurumi, Dantel, Nakış, İşleme, Makrome, İğne Oyası, Giyim, Ev Tekstili, El Örgüsü, Bebek ve Çocuk, Dokuma kategorilerinde ürünler yer alıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşi Hatice Arısoy ile stantları tek tek gezerek alışveriş yaptı. Arısoy, “Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda El Emeği Günleri’nin açılışını yaptık. Burada 120 stantta Zeytinburnu’nda ikâmet eden kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünleri 3 gün boyunca burada görücüye çıktı.

Zeytinburnu’ndan ve İstanbul’dan bütün hemşehrilerimizi 15 Temmuz Meydanı’ndaki 20,21 ve 22 Eylül tarihlerinde devam edecek olan El Emeği Günleri’ne davet ediyoruz. Burada Zeytinburnulu emekçi kadınlarımız hem ev ekonomilerine katkıda bulunuyor hem de bir hobiyle meşgul olarak hayatlarını güzelleştiriyorlar. Bu yıl 3’üncüsünü düzenliyoruz oldukça güzel bir ilgi var” dedi.

Zeytinburnu El Emeği Günleri 20 – 22 Eylül tarihleri arasında saat 11.00 - 21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)