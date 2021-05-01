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Yasin Çeşitleri ve Hediyelik Kitaplar

Yasin Suresi tüm dünyadaki Müslümanlar için oldukça önemli bir yere sahiptir. İsmini ilk ayetindeki “Yâ-Sîn” harflerinden alan Yasin Suresi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından da en faziletli surelerden biri olarak ifade edilmiştir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:13
Yasin Çeşitleri ve Hediyelik Kitaplar
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Yasin Çeşitleri ve Hediyelik Kitaplar

Yasin Suresi tüm dünyadaki Müslümanlar için oldukça önemli bir yere sahiptir. İsmini ilk ayetindeki “Yâ-Sîn” harflerinden alan Yasin Suresi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından da en faziletli surelerden biri olarak ifade edilmiştir. Bu sebeple de cenazelerde ve mevlitlerde çoğunlukla Yasin okumak bir gelenek ve ibadet haline gelmiştir. Yasin Suresi hakkında en çok merak edilenler ise “Yasin nedir?” ve “Yasin nasıl okunur?” gibi sorulardır. İşte Yasin Suresi hakkında bilmek istediğiniz her şey ve Avrupa’nın en geniş İslami ürün pazarı Minber’de bulabileceğiniz en iyi hediyelik Yasin kitabı çeşitleri…

Yasin Nedir?

Müslümanlar tarafından Kur’an-ı Kerim’in kalbi olarak kabul edilen Yasin Suresi, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in 36. suresidir. Toplamda 83 ayetten oluşan Yasin Suresi’nin hangi niyetle okunursa okunsun geçerli olduğu söylenmektedir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de hakkında “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an-ı Kerim’in kalbi de Yâsin’dir. Kim Yâsin okursa, Allah onun okumasına Kur’an-ı Kerim’i on kere okumuş gibi sevap yazar.” buyurduğu gibi, Yasin okumak en büyük sevaplardan bir tanesidir. “Yasin nasıl okunur?” sorusu da Müslümanlar tarafından sıkça sorulmaktadır. Mevlid için Yasin okumak ya da cenaze için Yasin okumak çok yaygın olsa da, Yasin kitabı duaları ibadet maksadı ile ve amel edilerek de okunmalıdır.

Yasin Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Müslümanların en önemli kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in 23. cüzünde bulunan 36. suresi olan Yasin Suresi, vahiy ve öldükten sonra dirilme gibi konuların yanı sıra Allahu Teala’nın birliğini ve gücünü gösteren kanıtlar da içermektedir. Müslümanların ahlaki olarak sorumlu olduğu şeyleri ve hesap ile ceza gibi kavramları da konu edinen sure, en çok bebek mevlitlerinde ve cenazelerde okunmaktadır. Ayrıca mevlitlerde hediyelik Yasin kitabı dağıtılması da gelenek haline gelmiştir.

Hediyelik Yasin Kitabı Çeşitleri

Geniş İslami ürün yelpazesine sahip olan ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Minber, her biri birbirinden kaliteli ve zarif hediyelik Yasin kitabı çeşitlerine de mağazasında yer vermektedir. Tüm Avrupa ülkelerine kaliteli teslimat politikası kapsamında güvenli gönderim yapan Minber’de kadife kaplı veya isme özel baskılı Yasin kitabı çeşitleri de en çok tercih edilen hediyelik Yasin kitapları arasında yer almaktadır. Orta boy, çanta boy ve küçük boy hediyelik Yasin kitabı çeşitleri, Minber’in online alışveriş güvencesi sayesinde tüm Avrupa ülkelerinden kolayca edinilebilir.

Son Güncelleme: 01.05.2021 13:15
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