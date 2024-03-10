Adil infaz düzenlemesi veya af bekleyen milyonların görmezden gelinmesi kabul edilemez olduğunun altını çizen Yazar Demir, infaz düzenlemesi veya af konusunda oluşan toplumsal beklentiye, mecliste bulunan siyasi partiler âmâsız, fakatsız af ve adil bir infaz düzenlemesi ile toplumsal uzlaşıyı güçlendirmek için karşılık vermeli ve gereken adımları atmalıdırlar. ’dedi.

8.Yargı paketi umutları yıktı.

8.yargı paketinde af, kismi af, adli sicil affı, adil infaz düzenlemesinin büyük bir umutla beklendiğini vurgulan Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir, ‘ Uzun yıllar yaşanan adil olmayan kararlar ve hak ihlalleri karşısında adalet arayan kader mahkumları ve aileleri, cezaevindeki doluluk oranının kapasitenin üzerinde olmasının beraberinde getirdiği katmerli zorluklar arasında cezasını infaz etme güçlüğü, ceza evlerinde yaşanan doluk oranının cezaevlerinin ıslah etme özelliğini ortadan kaldırması, Cumhuriyetin 100.yında af konusundan oluşan büyük toplumsal beklenti, MHP’nin 5 yıl ceza indirimi sözü, hukukta yaşanan 5 bin civarı hakim ve savının bugün hapiste olmasına rahmen geçmişte verdikleri kararlardan etkilenen kader mahkumlarının haklarının iade edilmemesi, yargıda oluşan büyük dosya yükü ,hakim ve savcılara düşen dava sayısının çokluğundan ileri gelen adil karar verme sürecinde yaşanan olumsuzlukların giderilme beklentisi gibi sayısız nedenden dolayı oluşan toplumsal beklentinin 8.yargı paketinde telafi edilme beklentisinin karşılanmaması toplumda büyük hayal kırıklığına neden oldu. Bu durumun ivedilikle mecliste çözüm bulması toplumsal fayda ve toplumsal uzlaşı adına hayati öneme sahiptir. ’dedi.

Af bekleyen milyonlar görmezden gelindi.9.yargı paketi beklenilmeden çözüm şart!

8.yargı paketinde af bekleyen toplumun görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir, ‘Toplumun büyük bir umutla beklediği 8.yargı paketinin toplumsal beklenti halini alan af, kısmi af, adli sicil affı, adil infaz düzenlemesi ve yargıda yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik düzenlemeleri içermemesinin toplumda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. T

oplumda yaşanılan hayal kırıklığının telafisinin ivedilikle çözüme kavuşturulmasında toplumsal fayda ve toplumsal barışın güçlenmesi aynı zamanda adalet ve hukuk sistemine olan inancın sarsılmaması adına mecliste bulunan siyasi partiler adil bir infaz düzenlemesi ile toplumsal uzlaşıyı güçlendirecek yasal düzenlemeyi 9.yargı paketini beklemeden ivedilikle gündeme almalı ve gerekli kararı mecliste alarak topluma müjdeyi vermelidir.

Herkes adil yargılanmada eşittir ve yaşanan olumsuzluklara son vermek için af, kismi af ,adli sicil affı, adil infaz düzenlemesi artık ismi ne olacaksa yeter ki adil, adaletli, kapsayıcı, toplumsal barışa katkı sunan, toplumsal fayda barındıran bir düzenleme olsun. Bu düzenleme ile Türkiye kazansın.’ dedi.