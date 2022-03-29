Yabancı gözler dışarıda kalsın!

SOMFY İLE PERDELER KOLAYCA KAPANSIN,

Özel hayatınız size kalsın!

Evlerimizin vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan perdelerin önemli bir işlevi de özel hayatımızı korumak. Özellikle akşamları ışıklar yandığında, evlerimiz dışarıdan kolayca izlenebilir hale geliyor. Bu durum bizi huzursuz etse de çoğu zaman perdelerimizi kapatmaya üşeniyoruz. İşte Somfy motorlu perde sistemleri, bunun için ideal bir çözüm sunuyor. Somfy teknolojisi sayesinde evinizdeki tüm perdeler, uzaktan kumanda ya da akıllı telefon ile kontrol edilebiliyor. Böylece akşamları hava karardığında, yerinizden kalkmadan, telefondan ya da kumandadan bir dokunuşla perdelerinizi kapatıp, meraklı gözleri dışarıda bırakmanız ve evinizde huzurla vakit geçirebilmeniz mümkün oluyor.

Her eve konfor sunan teknoloji…

Perdelerinizin stor ya da katlamalı, silüet ya da zebra, plise ya da tül olması fark etmiyor. Tüm perdeler, Somfy teknolojisi ile motorlu perdelere dönüşebiliyor. Her perdeye uygun çözümler sunan Somfy ile evinize en uygun alternatifi seçtikten sonra size konforun keyfini sürmek kalıyor. Motorlu sistemler sayesinde, perdeleriniz çaba sarf etmeden, düzgünce hizalanıyor ve yıpranmaları önleniyor. Kablosuz motorlu sistemler tercih edildiğinde elektrik bağlantılarına da gerek kalmıyor. Ayrıca son derece sessiz motorlar sayesinde evinizde hiçbir şekilde rahatsız edici gürültüler oluşmuyor.

Evde değilken de perdelerin kontrolü sizde!

Somfy motorlu perde sistemleri, birçok avantajı daha beraberinde getiriyor. Somfy kumandasındaki “MY” fonksiyonu ile tek bir tuşa basılarak perdeler önceden ayarlanmış favori konumuna gelebiliyor. Ayrıca; Somfy’nin akıllı ev çözümleri TaHoma switch ve Connexoon ile de uyumlu olduğundan, perdelerinizi evde değilken bile cep telefonunuzdan kontrol etmeniz mümkün oluyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)