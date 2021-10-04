Uluslararası Kadın Şiir Festivali FeminİSTANBUL Kartal’da gerçekleşti

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Türkiye ve dünyanın birçok noktasından şairlerin, ‘kadın ve kadın meseleleri ‘ne dair şiirlerini seslendirdiği, ‘Uluslararası Kadın Şiir Festivali Feminİstanbul’un onur ödülü, DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu’na verildi.

Festivalin İlk Günü, ‘Kadın’ Şiirleri Seslendirildi

Bu yıl Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde 5’incisi gerçekleştirilen festivalin ilk gününde, Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasından katılan, aralarında; Asma Al Haj, Natasa Bajic, Valentin Lacob gibi isimlerin bulunduğu 62 şair, ‘Kadın ve kadın meseleleri ’ne dair kaleme aldıkları şiirlerini seslendirdi.

Festivalin ikinci günü, “Karşı Kıyıya Mektup’ sergisi ile başladı. Sergide, sanatçılar; Gül Bolulu, Zeynep Soref, Vardal Caniş, Pelin Özer ve Sevgi Çekiç’in eserleri yer aldı. Açılış töreninde, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi; Gül Bolulu ve Sevgi Çekiç’e çiçek takdim etti.

Onur Ödülünün Sahibi, DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu Oldu

Etkinlik, onur ödül’ü töreni ile devam etti. Ödül, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu tarafından DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu’na takdim edildi. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal’da festivale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek; “Bu sene de Feminİstanbul’a ev sahipliği yapmanın gurunu yaşıyoruz. Merhum halk ozanımız Neşet Ertaş’ın çok sevdiğim bir sözdür; “Kadınlar İnsandır, Erkekler ise İnsanoğlu.” Kartal Belediyesi olarak, kadın meselelerini çok ciddiye alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu Mücadeleyi Geleceğe Taşıma Sorumluluğuyla Karşı Karşıyayız”

Ödülü alan DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, kadın hareketinin mücadelesini geleceğe taşıma sorumluluğuna dikkat çekerek; “Kadınların bir dizi ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı, ucuz ve güvencesiz işçi topluluğu olarak görüldüğü ve aslında kadının yok sayıldığı bir dönemde gerçekten bu dayanışmalar son derece önemli. Biz yaşasın kadın dayanışması derken, hayatın her alanında yaşadığımız ayrımcılığa karşı verdiğimiz mücadelenin bayrağını söylüyoruz. Koşullar ne olursa olsun, ülkemizin en zor dönemlerinde bile sokağa çıkan, kendisini ifade eden her türlü baskıya rağmen kazanımlar elde eden bütün kadınlardan aldığımız güçle, bu mücadeleyi geleceği taşıma sorumluluğu ile karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

Festival’in sonunda, Muzaffer Özdemir tarafından saz, Cevat Hikmet Erdem tarafından da gitar dinletisi dinleyiciler ile buluşurken, Yakacık Fen Bilimleri öğrencileri dünyaca ünlü şairlerin, ‘kadın’ temalını şiirlerini seslendirdi.