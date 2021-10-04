banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1404.82
ALTIN
499.08
DOLAR
8.8700
STERLİN
12.0546
EURO
10.3109
MAKON Başkanı Adil Gevrek Malatya için Birlik Vakti Dedi
Son Dakika
MAKON Başkanı Adil Gevrek Malatya...
Pedallar ‘Sağlıklı Yaşam’ İçin Döndü
Son Dakika
Pedallar ‘Sağlıklı Yaşam’ İçin Döndü
TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine Başladı
TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine...
İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez Reddedildi
Son Dakika
İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez...

Uluslararası Kadın Şiir Festivali FeminİSTANBUL Kartal’da gerçekleşti

 Kadın sorunlarına dair evrensel bir fikir, sanat ve diyalog platformu olmayı hedefleyen “Küresel Bir İnsanlığın Şafağında”  manifestosuyla yol çıkan FeminİSTANBULfestivali’nin 5’incisi 1-2 Ekim tarihleri arasında Kartal’da gerçekleştirildi. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2021 Pazartesi 09:00
Uluslararası Kadın Şiir Festivali FeminİSTANBUL Kartal’da gerçekleşti
banner171

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Türkiye ve dünyanın birçok noktasından şairlerin, ‘kadın ve kadın meseleleri ‘ne dair şiirlerini seslendirdiği, ‘Uluslararası Kadın Şiir Festivali Feminİstanbul’un onur ödülü, DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu’na verildi.

Festivalin İlk Günü, ‘Kadın’ Şiirleri Seslendirildi

Bu yıl Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde 5’incisi gerçekleştirilen festivalin ilk gününde, Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasından katılan, aralarında; Asma Al Haj, Natasa Bajic, Valentin Lacob gibi isimlerin bulunduğu 62 şair, ‘Kadın ve kadın meseleleri ’ne dair kaleme aldıkları şiirlerini seslendirdi.

Festivalin ikinci günü, “Karşı Kıyıya Mektup’ sergisi ile başladı. Sergide, sanatçılar; Gül Bolulu, Zeynep Soref, Vardal Caniş, Pelin Özer ve Sevgi Çekiç’in eserleri yer aldı. Açılış töreninde, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi; Gül Bolulu ve Sevgi Çekiç’e çiçek takdim etti.

Onur Ödülünün Sahibi, DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu Oldu

Etkinlik, onur ödül’ü töreni ile devam etti. Ödül, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu tarafından DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu’na takdim edildi. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal’da festivale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek; “Bu sene de Feminİstanbul’a ev sahipliği yapmanın gurunu yaşıyoruz. Merhum halk ozanımız Neşet Ertaş’ın çok sevdiğim bir sözdür; “Kadınlar İnsandır, Erkekler ise İnsanoğlu.” Kartal Belediyesi olarak, kadın meselelerini çok ciddiye alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu Mücadeleyi Geleceğe Taşıma Sorumluluğuyla Karşı Karşıyayız”

Ödülü alan DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, kadın hareketinin mücadelesini geleceğe taşıma sorumluluğuna dikkat çekerek; “Kadınların bir dizi ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı, ucuz ve güvencesiz işçi topluluğu olarak görüldüğü ve aslında kadının yok sayıldığı bir dönemde gerçekten bu dayanışmalar son derece önemli. Biz yaşasın kadın dayanışması derken, hayatın her alanında yaşadığımız ayrımcılığa karşı verdiğimiz mücadelenin bayrağını söylüyoruz. Koşullar ne olursa olsun, ülkemizin en zor dönemlerinde bile sokağa çıkan, kendisini ifade eden her türlü baskıya rağmen kazanımlar elde eden bütün kadınlardan aldığımız güçle, bu mücadeleyi geleceği taşıma sorumluluğu ile karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

 

Festival’in sonunda, Muzaffer Özdemir tarafından saz, Cevat Hikmet Erdem tarafından da gitar dinletisi dinleyiciler ile buluşurken, Yakacık Fen Bilimleri öğrencileri dünyaca ünlü şairlerin, ‘kadın’ temalını şiirlerini seslendirdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kentsel Dönüşüm, Rezerv Konutlarla Hızlanıyor
Kentsel Dönüşüm, Rezerv Konutlarla Hızlanıyor
En iyi İstanbul nakliyat şirketleri
En iyi İstanbul nakliyat şirketleri
Başakşehir Başkanı Av.Deniz Bakır memurlar CHP iktidarını bekliyor
Başakşehir Başkanı Av.Deniz Bakır memurlar CHP iktidarını bekliyor
(İBB)Üniversite Öğrencilerine Maddi Destekte Bulundu
(İBB)Üniversite Öğrencilerine Maddi Destekte Bulundu
Mevsim Geçişlerinde Yaşanan Duygusal Dalgalanmalara Dikkat!
Mevsim Geçişlerinde Yaşanan Duygusal Dalgalanmalara Dikkat!

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169