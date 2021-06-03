Türkiye’de En Çok Satılan Prefabrik Ev Modelleri

Prefabrik ev hakkında güzel şeyler duymamak mümkün değil. Son zamanlarda bilinirliği oldukça artan prefabrik ev birçok kişi tarafından tercih edilir. Prefabrik evlerin tanımına gelinince, duvar, kapı ve benzeri ekipmanların fabrikasyon olarak üretilerek ardından beton platforma yerleştirilmesi ile prefabrik evler oluşur. Prefabrik yapı birçok kişi tarafından çok sevilmektedir. Bu evler deprem ve zemin kayması gibi felaketlere karşı da çok dayanıklıdır. Karmod firmasının tasarladığı ve satışa sunduğu birçok farklı prefabrik yapı bulunur.

Prefabrik ev hakkında merak içerisinde iseniz mutlaka Karmod firmasının yeni nesil prefabrik yapılarını incelemenizi öneririz. Bu firmanın prefabrik yapıları 120’i ülkede güvenle kullanılmaktadır. Aynı zamanda firma sadece prefabrik ev üretmez, prefabrik şantiye, prefabrik şantiye binaları, prefabrik tuvalet, prefabrik ofis ve prefabrik yemekhane gibi pek çok farklı dallarda da isteğe özel hizmet vermektedir. Prefabrik evlerin sunduğu çok avantaj vardır. Mesela bu ürünlerin imalatı fazla kalitelidir, yapım süresi de oldukça kısadır. Ayrıca modüler ufak yapılar olduklarından dolayı önceden planlanarak ihtiyaca göre hazırlanırlar.

Enerji Tasarruflu Prefabrik Yapılar

Prefabrik yapılar tarafından sağlanan birçok avantaj vardır. Bunlar için en önemli şeylerden birisi de bunların enerji tasarrufu yapmalarıdır. Prefabrik yapılar duvar panelleri özel levhalar arasına yüksek dansitede yalıtım dolgu malzemesibib kullanımı ile hazırlanmaktadır. Duvar panellerinin sağladığı yalıtım değeri tuğla ya da gaz betonlu binalara oran ile yaklaşık olarak yüzde altmışa varan oranlarda yüksektir. Binanın çatı sisteminde gerçekleştirilen özel mineral yün kaplama uygulamalarının yardımlarıyla yalıtım artırılmaktadır. Yalıtım değerleriyle prefabrik bina iklimlendirmeleri oldukça ekonomik hale gelir. Soğuk havalarda ısıtmada, sıcak havalarda da klima enerji sarfiyatında tasarruf sağlanır. Bu yüzden de prefabrikler günümüzde çok faydalı yapılardır.

Modern Mimarisi Olan Prefabrik Yapılar

Prefabrik yapılar söz konusu olduğunda kişilerin aklına her zaman klişe şeyler gelmektedir. Ancak prefabrik yapılar sadece bundan ibaret değildir. Modern mimarisi olan prefabrik yapılar da Karmod firması tarafından isteğe özel bir şekilde yapılır. Prefabrik yapılarda mimarlar çok becerikli işlere başarırlar. Siz de muhteşem bir enerji tasarrufu sağlayan ve insanları kendine hayran bırakacak sağlamlığı ile göz önünde bulunan bu prefabrik yapılar hakkında merak içerisindeyseniz, asla gecikmemeniz önerilir. Eğer prefabrik yapılar istiyorsanız, siz de modern tasarımlara sahip olan yeni nesil evinize sahip olabilirsiniz.

Yenilikçi Sisteme Sahip Prefabrik Üretimi

İnsanlık olarak yeniliklere her zaman açığız. Bu yenilik anlayışı prefabrik yapılarda da son zamanlarda çok sık ele alınmaktadır. Karmod firması yenilikçi prefabrik üretim sistemi ile işlerini başarılı ve övgüye değer derecede devam ettirir. Karmod firması ana taşıyıcı çelik sisteminde bulunan yüksek galvaniz kaplamalı metal tercihiyle kaynağın yol açabileceği korozyonu tamamı ile ortadan kaldırır ve prefabrik yapılarına uzun süre dayanmasını sağlar. Bu sayede kullanım ömrü de artar. Civata somunlu ve geçmeli sistem demonte sistemi ile üretilen prefabrik yapılar uluslararasında güvenle kullanılır. Ayrıca yapının yerinde çok basit bir şekilde hatasız kurulumu da mevcuttur. Bu da ürünü oldukça avantajlı bir konuma getirir.

Hızlı Üretimli Prefabrik Yapılar

Prefabrik olduğu için fabrika ürünü olan yapılar oldukça hızlı bir süreç içerisinde teslime hazır hale gelir. Ancak yapıların hızlı hazırlanması demek kişilerin aklında soru işareti de getirir. Kişiler ya dayanıksız yapılarsa diye düşünmektedir. Ancak prefabrik yapılar klasik evlerden ya da apartmanlardan çok daha dayanıklıdır, deprem ve toprak kayması gibi durumlardan kolay kolay etkilenmezler. Teknolojik bantta yapıyı oluşturan asıl taşıyıcı çelikler, sandviç panel duvar blokları, çatı makasları, çatı kaplamaları gibi ürünlerin üretimleri sağlanırken diğer yandan da pencere ve kapılar, çelik kapı, elektrik ve su tesisat malzemeleri, su ve aydınlatma armatürleri gibi tüm ürünler paketlenerek hazır bir hale getirilir. Üretimdeki hızın sebebi de bu çift taraflı çalışmadır. Üretimi tamamlanan prefabrik yapılar, konut benzeri yapıda kullanılacak tüm malzemeler ile kamyon ya da uluslararası taşımacılıkta kullanılan deniz konteynerine yüklenir ve kullanım yerine sevk edilir. Karmod firmasının yaptığı prefabrik yapılar çoğu zaman aynı gün hazır hale gelir. Hızlı üretimli prefabrik yapılar bu nedenle son zamanlarda birçok kişi tarafından hem ev hem de iş yeri olarak tercih edilir.