banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 9
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1433.34
ALTIN
530.95
DOLAR
9.2688
STERLİN
12.8149
EURO
10.8088
Op.Dr. Şerbetçi: Sağlıklı Bir Bebek İçin Aşı Şart
Op.Dr. Şerbetçi: Sağlıklı Bir Bebek...
İki Yılda 1.453 Kişi İş Sahibi Oldu
İki Yılda 1.453 Kişi İş...
Bebeğiniz ağlarken morarıyor mu?
Bebeğiniz ağlarken morarıyor mu?
İmamoğlu Diyarbakır'da Açıklama Yaptı
Son Dakika
İmamoğlu Diyarbakır'da Açıklama Yaptı

TOKİ’nin indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi yararlandı

20 Ekim 2021 TOKİ’nin “borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim” kampanyasından 15 bin 313 kişi yararlandı. Katılanların yüzde 94,42’si borçlarını kişisel tasarrufları ile kapattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ekim 2021 Perşembe 09:16
TOKİ’nin indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi yararlandı
banner171


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) konut ve iş yeri sahipleri için 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan yılın ikinci indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi faydalandı.

2020 yılı haziran ayı sonuna kadar satışları gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2020 yılı Haziran ayı itibariyle başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri için yapılan yüzde 22 indirim kampanyasına vatandalar yoğun ilgi gösterdi.

Kampanyadan kısmi ödemelerle beraber 15 bin 313 vatandaş yararlandı. Kampanya kapsamında bütün borcunu kapatan 12.434 kişi kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

İndirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 2.879 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 22 indirimden faydalandı.

Böylelikle kampanyaya katılan 15 bin 313 konut iş yeri alıcısının 12.434’ü bütün borcunu, 2.879 kişi de borcunun belirli kısmını kapattı.

Kişisel tasarrufla borçlar kapatıldı

Kampanya katılan vatandaşların yüzde 94,42’si borçlarını kişisel tasarruflar ile kapattı. Kişisel tasarruflarla gelen borç kapatma piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Organik Bebek Kıyafetleri Neden Tercih Edilmeli?
Organik Bebek Kıyafetleri Neden Tercih Edilmeli?
Terletmeyen Uyku Tulumu Sayesinde Bebeklere Rahat Uyku İmkanı 
Terletmeyen Uyku Tulumu Sayesinde Bebeklere Rahat Uyku İmkanı 
Sevdiklerinize Hediye Kutusu Hazırlamanız için 3 Önemli Sebep
Sevdiklerinize Hediye Kutusu Hazırlamanız için 3 Önemli Sebep
Şiddet ve ihmale maruz kalan çocuğun suça eğilimi artıyor
Şiddet ve ihmale maruz kalan çocuğun suça eğilimi artıyor
Güvenilir Evden Eve Nakliyat Firmasını Seçmeniz İçin İpuçları
Güvenilir Evden Eve Nakliyat Firmasını Seçmeniz İçin İpuçları

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169