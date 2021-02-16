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Tesettür Giyimde Abiye Önerileri

​​​​​​​Tesettür giyim kombinlerinde abiye tercihi yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar mevcuttur.Bu noktalardan bazıları ise şunlardır; şal rengi, ayakkabı rengi, kumaş tercihi ve ten renginize uyumlu elbise rengi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Şubat 2021 Salı 13:03
Tesettür Giyimde Abiye Önerileri
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Tesettür giyim kombinlerinde abiye tercihi yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar mevcuttur.Bu noktalardan bazıları ise şunlardır; şal rengi, ayakkabı rengi, kumaş tercihi ve ten renginize uyumlu elbise rengi. Tesettür abiye tercih ederken kaliteden şaşmamalısınız modamerve size yakışan kaliteyi ayağınıza getirecektir. Sitemizde bulunan bir çok abiye çeşidi sayesinde kendi tarzınıza uyan abiyeyi kolayca bulabilirsiniz.

Tesettür abiye modelleri oldukça fazla çeşide sahiptir. Bu abiyeler arasında tercih yaparken dikkat etmeniz gereken ilk unsur boyunuzu uzun göstermesidir. Örneğin balık model tüllü abiyeler sizi uzun gösterirken, tüllü ve uzun abiyeler sizi zayıf gösterir. Boyunuz daha da uzun görünsün istiyorsanız belden oturan abiyeleri de tercih edebilirsiniz. Kuyruklu abiye tercih ediyorsanız eğer yüksek topuklu ayakkabı tercih etmeniz en doğrusu olacaktır.

Tesettür Abiyede Ayakkabı Ve Çanta Önerileri

Abiye giyimde çanta ve ayakkabı tercih ederken renk ve desen uyumundan faydalanabilirsiniz. Giydiğiniz abiyenin rengi koyu renklerde ise ayakkabınızı parlak veya nude tonlarda tercih ederek elbiseyi öne çıkarabilirsiniz. Sade bir kombin yapmak istiyorsanız ayakkabınızı elbisenizin rengi ile aynı tutarak sade bir görünüm elde edebilirsiniz. Abiyeniz bordo, zümrüt yeşili ve lacivert gibi tonlarda ise siyah ayakkabı ve çanta ile de kombinlenebilir. Çanta ve ayakkabınızı elbisenizin desenine veya işlemesine uydurabilirsiniz. Çanta, ayakkabı ve şal uyumu yaparak kombininizi daha şık bir hale getirebilirsiniz. Fakat şal elbiseden farklı renkte olacak ise çok zıt renkler tercih edilmemeli elbise tonları yakalanmaya çalışılmalıdır.

Ten Renginize Uyumlu Abiye Nasıl Seçilir

Ten renginize uygun tesettür elbise seçmek sizi daha güzel gösterecektir. Örneğin her tenin kendine göre bir alt tonu bulunur, bu alt tona uygun elbise rengi, şal rengi seçmek gözle görülür derecede farklar ortaya koyacaktır. Esmer tenli kişiler abiye tercih ederken açık renklerden faydalanabilirler. Fakat bu renkler çok açık renkler değildir abiye ve ten arasında zıt bir görünüm olmamalıdır. Esmer tenli kişiler bebe mavisi, gül kurusu, pudra, gri ve somon gibi tonları tercih edebilirler. Beyaz tenli kişiler ise koyu renkleri tercih ederek güzelliklerini daha iyi ortaya çıkarabilirler. Bu renkler; bordo, zümrüt yeşili, siyah, mor ve lacivert.

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