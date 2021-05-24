Papyon Modelleri Ve Kullanım Alanları

Kaliteli kumaşı ve dikimi sayesinde damatlık papyon uzun yıllar kullanım sağlanır. Papyon modelleri her giyim tarzına uygun şekilde kurtarıcı bir parça olarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda zarafetin ve şıklığın bir göstergesi olmaktadır.

PAPYON KULLANIM ALANLARI

Kullanmak istenilen papyon her gömlek ile uyum sağlamamaktadır. Daha çok klasik gömlek modelleri ile tercih edilir. Kıyafetiniz ve papyonun renk uyumu sağlaması göz alıcı bir hale gelir. Papyon modelleri ortamına göre tercih edilmektedir. Her kombine uyum sağlayarak, stilinizin konuşmasını sağlar. Bazı erkeklerin papyonu günlük aksesuar olarak da tercih etmektedir. Gündüz kullanılırken daha çok ekose modeller, triko ya da kot kumaşlar tercih edilir.

Tarzınıza yenilik katmak ve cool görünmek için kurtarıcı aksesuardır. Bu nedenle çok fazla tercih edilmektedir. Benekli bir gömlek ile papyon tercih edilebilir. Hem daha spor hem şık bir görünüm katmış olursunuz.

KADİFE PAPYON

Moda ile gündeme gelen kadife kumaşını her alanda görmek mümkündür. Kadife bir takım elbise ile tamamlanacak olan kadife bir papyondur. Kış ayları içerisinde en çok dikkat çeken parçalar arasında olan kadife şıklığı ile göz doldurmaktadır. Renk olarak kadife papyon en sık akla gelen bordo ve füme renkleridir.

Kadife papyon yumuşak yapıya sahip olduğu için kullanım açısından da rahatlık sağlamaktadır. Tercih ettiğiniz modeller ile kadife papyon rahat ve uzun kullanım sağlayarak memnun kalacaksınız.

İPEK PAPYON

İpek papyon diğer papyon türlerinden her zaman üstün olmaktadır. Kullanan kişiye farklı bir imaj katmaktadır. Genellikle damatlıklar ile tercih edilen modelde çok fazla renk çeşidi bulunmamaktadır. Ortama uygun olarak tercih edilen ipek papyon dikkatleri üzerinize çekmede size yardımcı olacaktır. Gerek kumaş dokusu gerekse üzerinde olacak duruşu ile ipek papyon kullandığınız hemen fark edilecektir.

DAMATLIK PAPYON

Düğün sezonları ile birlikte tercih edilmesi sık olan bir modeldir. Takım elbiselere uygun her modele kumaş tipine göre papyon bulunmaktadır. En çok renk olarak tercih edilen model lacivert, siyah, bordo, füme gri tonlarıdır.

Smokinlerin vazgeçilmez aksesuarı olan papyon damatlık papyon olarak tercih edilir. Smokin ve gömleğin rengi ve kumaşına uygun papyon seçmek önemlidir. Düğünün yapılacağı saati de seçimleriniz arasında göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin gün batımında tercih edilen zaman için turuncu tonları tercih edilir. Ya da açık hava da sahil kenarında yapılan düğünler için daha canlı renkler tercih edilmektedir.