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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü-Basın Duyurusu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Haziran 2021 Cuma 10:58
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü-Basın Duyurusu
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21.06.2021 günü İlimiz Sultanbeyli ilçesinde “Özel Güvenlik Görevlisi” olarak çalışan K.Ş. (53) isimli şahıs tarafından yasadışı silah ticareti yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine, aynı gün şahsın ikametine yapılan operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adres ve adrese bağlı müştemilatta yapılan aramalarda;

 2 adet ruhsatsız tabanca,

 3 adet av tüfeği,

 24 adet şarjör,

 697 adet farklı çaplarda fişek,

 6 çift tabanca kabzası,

 30 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda sikke,

 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mühür,

 1 adet üzerinde kadın figürü olan ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yüzük,

 1 adet yılan motifli tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bilezik ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan ve “Yasadışı Silah Ticareti“ suçundan 22.06.2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

İstanbul İl Emniyet Müsürlüğü Sitesinden Alıntıdır.

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