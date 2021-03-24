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ONUR DOLAR: İstanbul Sözleşmesi Bize Uygun Değildi…

​​​​​​​Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Mali müşavir Onur Dolar adı İstanbul’da olsa Bu sözleşme İslam düşmanı vakıf ve oluşumların ifsadı yaymak için destek verdikleri bir çalışmadır. Amacı da kadın ve erkek dışında 3.bir cinsin varlığını herkese kabul ettirmek için Siyonistler için çalışan bir elin bu sözleşmenin üstünde olduğunu görmemek için kör olmak gerekir dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2021 Çarşamba 19:10
ONUR DOLAR: İstanbul Sözleşmesi Bize Uygun Değildi…
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ONUR DOLAR GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER’İN HAZIRLAYIP SUNDUĞU GÜNDEM’İN KONUĞU OLDU …

İstanbul Times Yayın Grubu bünyesinde yayın yapan İstanbul Times Gazetesi, www.İstanbultimes.com.tr ve ZeytinKöy Tv YouTube kanalında yayınlanacak programda konuşan Onur Dolar İstanbul sözleşmesinin kesinlikle kadınlarımızın haklarını korumaktan ziyade eşcinsel yaşamı yaygınlaştırmak için çaba zarf edenlerin bir projesidir.

Çünkü Bu sözleşme uygulamaya girdikten sonra güya azalması gereke kadın ölümleri azalmak bir yana iki üç misli artarken dinimize,örfümüze ve yaşantımıza uygun olmayan eşcinsel yaşam rezaleti aldı başını gitti. Bize göre eşcinsellik bir yaşam tarzı değil hastalıktır ve tedavi edilmesi gerekir.

İstanbul Sözleşmesi kesinlikle kadın cinayetlerini durduramaz. Zaten yıllardır yürürlükte olmasına rağmen kadın cinayetleri düşmediği gibi iki misli arttı. Bizim sözleşmelere yasalara değil ahlak ve maneviyat’a ihtiyacımız var.

Biz çocuklarımıza değil kadınlara,yüce yaratımızın bize hiçbir canlıya zulmetmemizi istemediğini anlatsak veya öğretebilsek hiçbir canlı başka bir canlı olan insanın şiddetine uğramaz.

NEDEN YABANCILARIN DİKKTE ETTİĞİ SÖZLEŞMELER BAĞLI KALALIM … BİZ ALAH’IN İSTEKLERİNE UYGUN OLAN KENDİ SÖZLEŞMLERİMİZİ KENDİMİZ YAPABİLİRİZ.

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Onur Dolar bizim dinimizi bilmeyen,peygamberimizi tanımayan sadece aile yapımızı bozup siyonistlere dünya devleti kurmak için alan açan yapıların dikte ettiği sözleşme veya anlaşmalara göre yaşamımızı dizayn etmeyi kimse bizden isteyemez.

Yüce kitabımız bizlere 15 asır önce nasıl yaşamamız gerektiğini zaten emretmiş.Yani bizim hiçbir sözleşmeye ihtiyacımız yok.Mutlaka bir sözleşme yapılacaksa bizler dinimize,örfümüze uygun kendi sözleşmelerimizi kendimiz yapabilmeliyiz.

Hükümet kanadının İstanbul sözleşmesinden çıktık açıklamaları memnuniyet verici bir durum.

Ancak korkumuz Ankara sözleşmesinin de aile yapımıza ters olursa bunu da kabul etme imkanımız yoktur ve olamaz.

Onur Dolar’ın tam konuş metni haberin en altındaki videoyu tıklarsanız izleyebilirsiniz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 24.03.2021 19:19
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