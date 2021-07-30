Olimpiyatları izlerken kaybeden siz olmayın  

Ailenizle ve arkadaşlarınızla olimpiyatları izleyecek etkileyici ve renkli birçok spor performansına şahit olacaksınız. Sonrasında Şampiyonlar Ligi gibi farklı ve popüler birçok organizasyon izleyicilerle buluşacak. Çevrimiçi yayınların da etkisiyle bu etkinlikler popülerliğini artırıyor. Örneğin, 2015 yılında bir milyondan az kişi Super Bowl’u izlerken, 2021 yılında bu rakam neredeyse beşe katlanarak aşağı yukarı 5,7 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Akıllı televizyonunuzda, dizüstü bilgisayarınızda, tabletinizde veya cep telefonunuzda spor etkinlikleri çevrimiçi yayınlardan izliyorsanız, ESET uzmanlarının kendinizi ve kişisel verilerinizi güvende tutmanız için paylaştığı ipuçlarından yararlanabilirsiniz:

Modem ve yönlendirici bağlantı bilgilerinizi koruyun

Ağ bağlantısı ve çevrimiçi dinleme, yönlendiriciyle doğrudan ilgilidir. Birçok cihazın ağınıza kablosuz olarak bağlanmasına olanak sağlayan yönlendirici yayınları izlemeniz için gerekli olan ilk şeydir. Aynı zamanda potansiyel siber suçluların da başlıca giriş noktasıdır. Herhangi bir yayını canlı olarak izlemeden veya herhangi bir IOT cihazına bağlanmadan önce yönlendiricinizin güvenli bir şekilde yapılandırıldığından emin olun.

Ağlarınızı sınıflandırın

Birçok cihaz büyük olasılıkla yönlendiricinize bağlıdır. Yönlendiricinizin ve dolayısıyla tüm ev ağınızı güvende olmasını sağlamak üzere cihazları listelemek ve özelleştirilmiş izinlerle ayrı ağlar oluşturmak iyi bir yöntemdir. Bu sayede, hassas cihazlarınızı daha iyi koruyabilirsiniz. Cihazların listesini gözden geçirerek, kullanmadığınız veya artık sahip olmadığınız cihazları devre dışı bırakabilirsiniz. Bu sayede ağınıza bağlı cihaz adları konusunda daha çok bilgi sahibi olacağınızdan, ağınıza sızmaya çalışan bir tehdidi daha kolay algılayabilirsiniz.

Akıllı televizyonunuzu veya akıllı cihazınızı yapılandırın

Bağlı tüm cihazlarınız ve tabii ki yönlendiriciniz gibi akıllı televizyonunuzun da düzgün bir şekilde yapılandırılması gerekir. Bu sayede güvenli olduğundan ve işlevselliğini koruduğundan emin olursunuz. Özellikler ve işlevler, modele ve üreticiye göre farklılık gösterdiğinden, ayrıntılı talimatlar için lütfen cihazınızın belgelerini kullanın. ESET uzmanları, cihazlarınızdaki gizlilik ayarlarını ve sağlayıcıya bilgi toplaması veya üçüncü taraflarla bilgi paylaşması için verdiğiniz izinleri kesinlikle yapılandırmanızı tavsiye ediyor. Çeşitli sağlayıcılar ses kaydı ve arama alışkanlıkları dahil olmak üzere müşterilerinin kişisel bilgilerini topladığı için yetkili kurumlardan kırmızı kart almıştır. Unutmayın ki etkinleştirilen her özellik risk barındırır. Bu özelliklerdeki yamalanmamış sorunlar, siber suçluların içeri sızabileceği güvenlik açıklarıdır. Bu nedenle kullanmadığınız özellikleri mutlaka devre dışı bırakın. Ayrıca, sağlayıcının sunduğu güvenlik önlemlerinin yapılandırması, güncellemeler ve gerekli durumlarda ebeveyn kontrolü hakkında da bir kez daha düşünün.

En son güncellemeleri yükleyin

Yayınlarla ilgili olarak uygulayabileceğiniz en temel siber güvenlik ipucudur. Etkinlikleri izlemeyi planladığınız cihazın türü ne olursa olsun, siber suçluların kötü emellerini gerçekleştirmek için bir güvenlik açığı bulmaya çalışacağını aklınızdan çıkarmayın. Bir güvenlik açığı, istenmeyen veya hatalı bir işlemin gerçekleştirilmesini mümkün kılan, uygulamadaki bir sorundur. Bu güvenlik açığı sayesinde siber suçlular cihazlarınıza saldırabilir. Cihazlarınızı düzenli olarak güncelleyerek üreticinin sunduğu en son yamalara sahip olursunuz. Bu sayede, siber suçluların bilinen veya yamalı güvenlik açıklarını kullanarak sızmaya çalışmasını engelleyebilirsiniz. Bilgisayarınızdaki veya akıllı telefonunuzdaki işletim sisteminin aksine, birçok IOT cihazındaki aygıt donanımı otomatik olarak güncellenmez. Satıcının internet sitesini kontrol ederek cihazınızın modeline ve mevcut yüklü aygıt donanımı sürümüne uygun güncelleme bulunup bulunmadığını kontrol edin.

Bir güvenlik çözümü kullanın

Bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz gibi akıllı cihazlarınız da kötü amaçlı yazılımdan veya diğer siber tehdit türlerinden etkilenebilir. Bu nedenle, güvenilir bir satıcının kapsamlı bir güvenlik çözümünü kullanmak cihazlarının korunduğundan emin olmanız için gereklidir. Google Play Store’da bulunan ESET Smart TV Security, virüslere ve fidye yazılımlara karşı gerçek zamanlı koruma sunmanın yanı sıra otomatik virüs veri tabanı güncellemeleriyle bu çözüme bir örnektir.

Kaynağınızı doğru seçin

Artık ağınız ve cihazlarınız güvende. Yiyeceklerinizi alıp, en rahat koltuğunuza oturup karşılaşmayı izlemeye başlamadan önce üstesinden gelmeniz gereken başka bir zorluk daha var. Güvenilir ve güvenli bir yayın sitesi bulmak. Özellikle fazla sayıda seyirciye hitap eden etkinlikler için bu konudaki rekabet çok sıkıdır veya rekabetteki bazı kişiler kötü amaçlı olabilir. Birçok farklı kaynağın sunduğu ücretsiz ve ücretli yayın seçenekleri mevcuttur. Maalesef bunların birçoğu risk barındırır! En yaygın ve en belirgin sorunlardan biri bazı ücretsiz yayın sitelerinin reklamlarla dolu olmasıdır. Bunun yalnızca rahatsızlık veren küçük bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak durum böyle değil. Belçika’daki Leuven-KU Üniversitesi’nin ve ABD’deki SUNY-Stony Brook Üniversitesi'nin 23.000 yayın sitesini analiz ettiği ortak bir çalışmaya göre videolarda bulunan reklamların yarısı kötü amaçlı. Başka bir deyişle bu reklamlara tıklayan kurbanlar kötü amaçlı bir ınternet sitesine yönlendirilir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)