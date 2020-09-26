Mobilyada Yeni Trendler

Mobilyaların ve renklerin insan hayatında etkisi fazladır. Yapılan araştırmalarda insanlar için ev kavramının huzuru çağrıştığı ve evlerine rahatlama alanı olarak baktıkları gözlenmiş. Bu yüzden de ev dekorasyonunun dinlenmeye olanak sağlaması önemlidir. Evde geçirilen saat, apartmanların durumu, insanların evlerinden beklentileri gibi kriterler ev ve mobilya trendlerine yön veren unsurlardır. 2020 yılının sonlarına yaklaştığımız dönemde mobilyalar için de yeni bir sezon başlıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde en büyük düşmanımız olan stresi azaltmaya yönelik tasarımlar yeni sezonda ön plana çıkacak. Huzur ve dinginlik veren unsurlar tercih edilecek ve doğala dönüş teması güçlü bir şekilde işlenecek. Mobilya sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden, Ecevit Karabağlı'nın kurucusu olduğu Engince Mobilya'da sezonun öne çıkan parçalarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Yeni Sezonda Ev Dekorasyonunda Öne Çıkacak Detaylar

Renk ve mobilya uyumu dekorasyonunuzu ilgi çekici kılar. Bu nedenle renkler her sezon ve her trend için önemlidir. Yeni sezonda canlı renkler tercih ediliyor. Pozitif etki yaratan ve bize huzuru sağlayan renkler ön plana çıkıyor. Mobilyalarınızda mat siyah, su yeşili, mavi, gri ve pastel renkler tercih ederek sezon trendine ayak uydurabilirsiniz. Gözü yormayan bu renkler dinginliği ve huzuru sağlar. Mutfak dekorasyonunda ise bakır tonlarla harmanlanan siyah öne çıkıyor. Engince Mobilya’nın bu noktalara uygun olarak tasarladığı ve konforu birlikte sunduğu mobilyaları zevkinize göre seçerek yeni moda ürünlere sahip olabilirsiniz.

Mobilyalarda ihtişamın yerini doğallık alıyor. Süslü aksesuarların detaylarda yer alacağı mobilyalarda öncelik konforun sağlanması olacak. Dış tasarımda geometrik ve ekose formlar mobilyalarda dikkat çekecek. Ahşap, pirinç, krom ve mermerle uyumlu mobilyalar ön plana çıkacak. Engince Mobilya tercih edeceği tasarımlarda, koltuklarınızın kumaşlarını gösterişli kadife kumaşlar yerine saten ve koton kumaşları tercih ediyor.

Oturma odası mobilyalarında ise minimalist tarz bu sezonun trend tarzlarından. Nötr tonların hakim olacağı oturma odalarında çok işlevli dekorasyon yaratabilirsiniz. Yuvarlak mobilyaların oluşturduğu şık görüntü ve kullandıkları minimum alan yeni sezonda trend olmalarını sağlıyor. Yuvarlak masalar, halılar ve koltuklar tercih ederek trend stilleri yakalayabilirsiniz.

Kitaplık ve bol raflı çalışma masalarını bu sezon çok göreceğiz. Hem işlevsellikleri hem de şıklıklarıyla dönemin trendlerinden olmayı başardılar. Kitaplık tasarımlarında geometrik desenleri tercih edebilirsiniz.

Tasarımcılara göre yatak imalatında koza yataklara ilgi olacak. Yumuşak kumaş başlıklı olacak yataklarda rahatlık ön plana çıkacak. Genç odalarında yine pastel renkler ve konforu öne çıkaran mobilyalar tercih edilecek. Doğaya yakın renklerle birlikte kullanışlı vitrinler, gardıroplar görmemiz mümkün.

2021 Dekorasyon Trendlerinde: Ahşap Yine Gözde!

Göz yormayan şıklığın anahtarı ahşap, bu sene de en çok tercih edilen malzemelerden olacak. Ahşabın işlenmemiş ham haliyle de sık karşılaşacağız. Solgun ve ağartılmış ahşap tonları yerini koyu ahşap tonlarına bırakacak. Koyu ahşap tonları retro havasını tekrardan günümüze taşıyacak. Pek çok mobilyada kullanılabilen ahşabı, cam ve metal gibi malzemelerle birleştirilecek özgün tasarımlar da göreceğiz.

Gri tonların ön planda olacağını belirtmiştik. Bu sebepten ötürü kullanılacak malzemelerden biri de beton olacak. Betonun ham veya işlenmiş halinin kullanılmasıyla daha ağır dekor parçalar görmemiz mümkün. Kullanım açısından ahşaba göre dezavantajlı olsa da beton mobilya trendlerinde farklılık yaratacak.

Tamamlayıcı Aksesuarlarda Trendler

Sade ve gösterişten uzak olan yeni trendler aksesuarlara da yansıyacak. Gösterişli ve kalın halılar yerini ufak kilimlere bırakacak ve minimal tarz benimsenecek. Küçük aksesuarlar tercih edilecek. Ufak lambalar, vitrinlerde LED aydınlatmalar dekorasyonun ışıklandırma kısmını devralacak. Aynı zamanda aynalar ile tablolar da mekanın geniş ve ferah olmasını sağlayacak. Mobilyalardaki geometrik desen hakimiyeti yine aksesuarlarda da karşımıza çıkacak.

Yeni trendleri takip eden ve sezon trendlerine göre koleksiyonlarını müşterine sunan Engince Mobilya, aynı zamanda tarzınızı doğru yansıtmanız adına iç mimarlık desteği de sağlıyor. Evinize yepyeni görünüm kazandırırken, trendleri de yansıtmak isterseniz Engince Mobilya'yı inceleyerek sezon trendleriyle alakalı fikir edinebilir; iç mimarlık desteği için yardım alabilirsiniz.