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Metro İstanbul’a Ci̇nsi̇yet Eşi̇tli̇ği̇ Ödülü

İBB iştiraki METRO İSTANBUL, 100’den fazla ülkede üyesi bulunan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Almanya’nın Karlsruhe şehrinde düzenlenen zirvede UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani’den Avrupa Bölgesi Özel Ödülü’nü alan METRO İSTANBUL Genel Müdürü Özgür Soy, “Bugün farklı görevlerde çalışan metro kadınları tüm kadınlara ilham veriyor” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2022 Perşembe 08:59
Metro İstanbul’a Ci̇nsi̇yet Eşi̇tli̇ği̇ Ödülü
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olan Metro İstanbul, cinsiyet eşitliği konusunda yaptığı çalışmaları ile uluslararası platformlarda ses getirdi. Dünya genelinde 100’ün üzerinde ülkede 1.900’ü aşkın üyesi olan UITP’nin 2011’den bu yana düzenlediği UITP Ödülleri, Almanya’nın Karlsruhe şehrinde sahiplerini buldu. Kadın istihdamını artırmaya ve iş yerinde cinsiyet eşitliğini kurumsallaştırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle Cinsiyet Eşitliği kategorisinde Avrupa Bölgesi Jüri Özel Ödül’ü METRO İSTANBUL’a verildi.

İŞE ALIMLARDA YARIDAN FAZLASI KADIN

Almanya’nın Karlsruhe şehrinde düzenlenen ödül töreninde konuşan METRO İSTANBUL Genel Müdürü Özgür Soy, kadınların toplumsal hayatın her safhasında eşit ve adil bir şekilde yer alması için 2019 yılında dönüşüm başlattıklarını söyledi. METRO İSTANBUL’da kadın çalışan oranı yüzde 8 seviyelerinden yüzde 11’e çıkardıklarını kaydeden Soy, “Bu oranı tabii ki yeterli bulmuyoruz. Hedefimiz kadın çalışan oranımızı kısa vadede yüzde 25’e çıkarmak, ardından eşitlemek. Daha gidecek çok yolumuz var, ancak önemli kazanımlar da elde ettik. Geçtiğimiz 2 yılda gerçekleştirdiğimiz işe alımlara baktığımızda yüzde 50’den fazlasının kadınlardan oluştuğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

SOY: ‘EŞİTLİK BURADA’ DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

2019 yılında 8 olan kadın tren sürücüsü sayısının 2022 itibarı ile 143’e yükseldiğini söyleyen Özgür Soy, “Şirketimizde tüm terfiler ve işe alımlar uzmanlık ve liyakat esas alınarak gerçekleşiyor, hiçbir işin cinsiyeti olmadığına ancak uzmanı olunabileceğine inanıyoruz. Bugün farklı görevlerde çalışan metro kadınları tüm kadınlara ilham veriyor. Bu çalışmalarımızın uluslararası platformlarda takdir görmesi ve tüm dünyada erkek egemen bir sektörde cinsiyet eşitliği alanında ödüle layık görülmekten dolayı ayrıca mutlu ve gururluyuz. Ülkemizde ve dünyada erkek egemen sektörlere rol model olmak için bu yılki stratejimiz doğrultusunda ‘Eşitlik Burada’ diyerek bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

UITP HAKKINDA

1885 yılında kurulan, 100 farklı ülkeden toplu taşımacılık işletmecileri, merkezi idareler, yerel yönetimler, endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanlardan oluşan ve dünya genelinde 1.800'den fazla üyesi bulunan kâr amacı gütmeyen birliktir. UITP, toplu taşımacılık sektörünün dünyadaki en büyük kuruluşu olma özelliğini taşıyor ve sürdürülebilir kent içi toplu taşımayı geliştirmek için çalışmalar düzenliyor. Merkezi Brüksel'de bulunan UITP'nin Dubai, Kazablanka, Tahran, Shenzhen, Moskova, İstanbul, Sao Paulo, Fildişi Sahilleri, Bangalore, Hong Kong, New York, Johannesburg, Melbourne ve Singapur'da ofisleri bulunuyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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