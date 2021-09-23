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MECLİS’İN BOŞ LOJMANLARI YURTUZ ÖĞRENCİLERE TAHSİS EDİLSİN

Barınamayan öğrenciler için parklarda sabahlayan CHP’li vekil Mahmut Tanal, Meclis’in Ankara Çankaya’daki boş lojmanlarının öğrencilere tahsis edilmesi için TBMM Başkanı Şentop’a çağrıda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Eylül 2021 Perşembe 15:27
MECLİS’İN BOŞ LOJMANLARI YURTUZ ÖĞRENCİLERE TAHSİS EDİLSİN
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KYK yurtlarına yerleşemeyen, fahiş fiyatlar nedeniyle ev kiralayamayan, özel yurtlarda kalamayan öğrencilerin barınma sorunlarına dikkat çekmek üzere Kadıköy ve Beşiktaş’ta parklarda uyuyan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Meclis’in boş lojmanlarının kapılarının öğrencilere açılması gerektiğini kaydetti.

TANAL ŞENTOP’A ÇAĞRIDA BULUNDU
 

Twitter hebası üzerinden TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a çağrıda bulunan Tanal, “Birçok vali ve belediye başkanı, yurda yerleşemeyen öğrenciler için harekete geçti. TBMM Başkanlığı da elini taşın altına koymalıdır. Meclis’in boş lojmanları var. Sn. Mustafa Şentop önayak olmalı ve Meclis'in boş lojmanları öğrencilere tahsis edilmelidir” ifadelerini kullandı.

MECLİS’İN 20’DEN FAZLA LOJMANI BOŞTA
 

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın soru önergesini cevaplandıran TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis’in Ankara Çankaya’daki personel lojmanlarının 22 blok ve 220 konuttan oluştuğunu açıklamıştı.
 

Bilgiç, lojmanlardan istifade eden personel sayısının 194 olduğunu bildirmişti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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