Kurban Etini Saklamanın Püf Noktaları

KURBAN ETİ NASIL SAKLANMALI?

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Kurban Bayramı’nda lezzetli sofralar kurulacak. Artan et tüketimine bağlı olarak yaşanması muhtemel bazı problemlerin önüne geçmek için uzmanların önerilerine kulak vermek gerekiyor. 1905 yılından beri hayvancılık ve kasaplık faaliyetleri konusunda uzmanlaşan Bonfilet, kırmızı et uzmanlığını Kurban Bayramı öncesinde merak edilenler ışığında paylaşıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Kurban Bayramı’nda sağlıklı ve lezzetli et tüketiminin önemini anlatan Bonfilet’in Gıda Mühendisi Kemal Bozkuş, etin kesim, dinlendirme ve paketleme süreçleri ile ilgili önemli bilgiler aktarıyor. Kemal Bozkuş “Kesilip parçalanan sıcak kurban eti öncelikle serin ve temiz bir yerde 3-4 saat boyunca dinlendirilip havalandırılmalı, zaman zaman da tersyüz edilmeli. Bu işlemi, etin soğumasını sağlamak ve sıcak olan kurban etindeki bakteri faaliyetini yavaşlatmak adına önemsiyoruz. Uzun süre poşette kalan etin bozulma süreci hızlanacağından, kesim işleminden sonra poşetlere konan etler olabildiğince hızlı bir şekilde poşetten çıkarılmalıdır. Etin kirli yüzeyle temas etmesi halinde ise bakteri yayılımına yol açan yıkama işlemi yerine o kısmın kesilip atılması tercih ettiğimiz bir yöntemdir.” diyor.

Kurban Etini Büyük Parçalar Halinde Saklayın

Kurban etini en iyi saklama yolunun büyük parçalar halinde derin dondurucuda muhafaza etmek olduğunu söyleyen Bonfilet Gıda Mühendisi Kemal Bozkuş “Et ne kadar küçük boyutta parçalanırsa raf ömrü de o kadar kısa olur. Ancak büyük miktarda eti evde muhafaza etmekte zorlanacak olan tüketiciler yemeklerde tercih edilecek şekilde bir doğrama yöntemi geliştirebilir. Arzuya göre doğranan etlerin -18 derecede muhafaza edilmesini öneriyoruz. Dondurma işleminde kullanılabilecek kadar eti bir arada paketlemek pratik bir çözüm olabilir. Et, uygun koşulların sağlanmasının ardından derin dondurucuda 6 ay süreyle bekletilebilir. Çözündürme işleminden sonra etin tekrar dondurulması ise bozulmaya yol açacağından sakıncalı olduğunu söyleyebiliriz.” diyor.

Denetlenen Kesim Yerlerini Tercih Edin

Mezbahalarda uygulanan kontrollü süreçler, Kurban Bayramı döneminde yoğunluktan dolayı aksayabiliyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına dikkatli olunması gerektiğini belirten Kemal Bozkuş “Kurbanlık için resmi kuruluşların denetlediği hayvan pazarı ve kesim yerlerinin tercih edilmesi gerekiyor. Kesim alanlarındaki hijyen ve hayvanın hastalık geçirip geçirmediği hassas olunması gereken konuların başında geliyor. Doğru hayvan seçimi ve kesimi sonrasında dinlendirilen ve derin dondurucuda saklanan kırmızı eti tüm yağlarından ayırmak da yapılan diğer bir yanlış. Tamamen yağsız bir et tüm lezzetini yitireceğinden tüketicilere bu yöntemi önermiyoruz” açıklamalarında bulunuyor.

Etin Yıkanması Bakteri Yayılımına Yol Açıyor

Tüketicilerin mutfakta yaptığı en yaygın hatalardan biri, eti pişirmeden önce yıkamak. “Geçmişte rastlanılan et kesim şartlarının günümüzdeki teknolojilerle kıyaslanmayacak kadar ilkel şartlarda olmasına ve etin kesim esnasında toz, kıl ve tüy gibi maddelerle temas etmesine dayalı algı, eti yıkamanın temelini meydana getiriyor” diyen Bonfilet Gıda Mühendisi Kemal Bozkuş, yıkanan etin bakteriyel zehirlenmelere ve hastalanmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bozkuş ayrıca “Kurban kesildikten sonra yapılan yemek hazırlıkları esnasında çiğ ete dokunduktan sonra eller yıkanmalı, et doğranan tahtada bakteri yayılım riski olduğundan sebze veya farklı bir gıda maddesi teması sağlanmamalı.” diyor.

Şehirlerarası yolculukta taşınması planlanan kurban etinin ise öncelikle buzdolabında soğutulduktan sonra ısı geçirmeyen termal çantalarda buz aküleri ile taşınması gerektiğini belirten Bozkuş, etin sıcak hava ile teması kesinlikle sağlanmaması gerektiğini belirtiyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)