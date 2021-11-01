İstanbul’da Hafta Sonu Yapabileceğiniz En Güzel Aktiviteler

Parklarda Vakit Geçirmek

Şehrin sakin ve dinlendiren atmosferine ulaşmak istiyorsanız parkları tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda bu parklardaki çeşitli açık hava aktivitelerini de deneyebilirsiniz. Arkadaşlarınız ya da ailenizle de gidebileceğiniz parklarda ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Yıldız Parkı, Bebek Parkı, Emirgan Parkı, Göztepe Parkı ve Fenerbahçe Parkı gibi birbirinden farklı rotaları deneyebilirsiniz.

Müzeler, Sergiler ve Tiyatrolar

İstanbul kültür ve sanat hayatı son derece hareketli bir şehirdir. Hafta sonları yapabileceğiniz keyifli aktiviteler arasında müzeleri ve sergileri dolaşmak vardır. Karaköy ve Beyoğlu taraflarında Salt Galata, İstanbul Modern, Pera Müzesi, Arter, Salt Beyoğlu ve Akbank Sanat gibi yerleri keşfedebilirsiniz.

Özel ve devlet sahnelerinin yer aldığı İstanbul, tiyatro için de uygun bir şehirdir. Şehirdeki sıkı tiyatro takipçisi kitleye dahil olarak bazı özel oyunları görebilirsiniz. Bu sahneler şehrin birçok farklı bölgesine yayılmaktadır.

Plajlar

Plajlarda güneşlenerek keyifli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. İstanbul’da Şile, Kilyos, Riva ve Büyükada gibi bölgelerdeki son derece dikkat çekici plajları tercih edebilirsiniz. İçerisinde düzenli olarak etkinliklerin de düzenlendiği plajlar eğlenceli yapılarıyla öne çıkanlar arasındadır. Ege ve Akdeniz plajlarını aratmayacak güzelliğe sahip olan özel mekanları keşfederek hafta sonu İstanbul’un plajlarında güneşlenebilmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Alışveriş

İstanbul’da alışveriş yapabilmenin birçok farklı rotası ve rolü vardır. Ancak modern alışveriş merkezlerinden yana bir tercih yapmak istiyor ya da popüler rotaları araştırmak istiyorsanız Bağdat Caddesi ve Nişantaşı gibi bölgeleri tercih edebilirsiniz. Kilometrelerde uzunluğa sahip olan Bağdat Caddesi, birçok farklı zevke hitap edebilecek mağazayı da içerisinde barındırır. Aynı şekilde Nişantaşı’nda alışveriş merkezleri ve sokaklardaki mağazalardan da yararlanabilirsiniz.

Doğa Sporları ve Workshoplar

Şehirde olmanın yoruculuğundan kaçmak istiyorsanız günlük aktivitelerin ve workshopların özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Mutfak Sanatları Akademileri’nde günlük ve saatlik workshopları deneyimleyebilir, şehrin kuzeyinde yer alan ormanlarda kent karmaşasından kaçabilirsiniz. Hafta sonlarında doğa sporları ile ilgilenmek isterseniz Sarıyer, Beykoz ve Şile ormanlarını tercih edebilirsiniz. Şile otelleri arasından seçim yaparak konaklama ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)