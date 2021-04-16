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Güvenlik Özen ve Tecrübe İster “PROTOKOL GÜVENLİK”

Son yıllarda değişen taşeron yasası ile zor günler yaşayan güvenlik şirketleri içinde bütün sorun ve sıkıntılara rağmen hizmet kalitesinde ödün vermeden yola devam eden Protokol Güvenlik çalıştığı kurum ve kuruluş pörtföyüne yenilerini katmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Nisan 2021 Cuma 10:18
Güvenlik Özen ve Tecrübe İster “PROTOKOL GÜVENLİK”
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SADECE GÜVENLİK DEĞİL BİR ÇOK HİZMETİ TEK ÇATI ALTINDA BULABİLECEĞİNİZ YER PROTOKOL GÜVENLİK…

Protokol Grup Şirketler Topluluğu’nun bir kuruluşudur. Geçmiş yılların vermiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübesiyle güvenlik sektörüne yepyeni bir imaj kazandırmıştır.

Avrupa’da ve Türkiye’de ilk ve tek kendine özgü hizmet uygulamalarıyla kendini farklı kılmıştır. İnsanı, mal varlığını, eşyayı korumakla kalmamış; doğayı da korumayı kendine bir görev saymıştır.

Protokol Güvenlik faaliyeti ile ilgili 5188 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğinin ve diğer kanunların yükümlülüklerini şartsız koşulsuz yerine getirerek ispatlamıştır.

Bünyesinde çalıştırdığı personelinin özlük haklarını, aylık ücretini fazla çalışma mesaisini, resmi tatil mesaisini, haftalık ve yıllık izin hakkını, mazeret iznini (doğum, ölüm, hastalık, düğün) vb. personelinin haklarını eksiksiz zamanında yerine getirmiştir ve getirmeye devam etmektedir.

Eğitimli özel güvenlik personeli ve uzman yönetici kadrosuyla avm, market, hastane, okul, spor salonları, stadyum, belediyeler, kamu kurumları, fabrikalar, site (konut) işyeri, inşaat alanları gibi iş alanlarında müşterilerine layık oldukları güvenilir, kaliteli hizmetini sunmaktadır.

Aynı zamanda organizasyon güvenliği (konser, festival, fuar, kongre, spor müsabakaları, özel toplantı, tanıtım organizasyonları, piknik vb.) hizmetinde yapmış olduğu referanslarıyla birçok kurum ve kuruluştan teşekkür almıştır.

VİP (yakın koruma) hizmetinde profesyonel hizmet anlayışıyla harekat eden Protokol Güvenlik bünyesindeki personeli iyi derecede yabacı dil (İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca, İtalyanca) bilgisine sahip, yurtdışında özel yakın koruma eğitimi almış, konusunda uzman, tehlikeyi anında fark edip savabilme yeteneğine sahip, tam profesyonel prezantabl VIP kadrosuyla ülkemizdeki ünlü işadamları ve sanatçıları 7 / 24 saat korumaktadır.

Personel eğitimine önem gösteren firmamız özel güvenlik temel eğitiminin yanı sıra oryantasyonel eğitimle de personelin mesleki eğitimini tamamlamasını sağlamaktadır.

Protokol Güvenlik sizlerden aldığı güven ve iç dinamizmi ile yine sizlere en iyiyi en güzeli yakalamanın farklılığını hissettirerek güvenli, emniyetli, kaliteli ve huzur dolu bir ortam sağlamanın çabası içinde olacak ve sizlerle beraber daha büyük başarılara imza atacaktır.

Bu gün hizmet verdiğimiz kişi, kurum ve kuruluşların bizleri onure eden referansları hedeflediğimiz noktaya doğru emin adımlarla yürümekte olduğumuzu göstermektedir.

İLETŞİM İÇİN HEMEN TEMASA GEÇEBİLİRSİNİZ…

ADRES:Giyim Sanatkarları Sanayi Sitesi 3.Ada C Blok 3.Kat NO:327 İkitelli / Başakşehir / İstanbul

Telefon :90 212- 405 00 25 GSM: 0532- 545 98 11

www.protokolozelguvenlik.com E-mail: info@protokolozelguvenlik.com

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 16.04.2021 10:32
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